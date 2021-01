SRPSKI LEKAR PRIMIO VAKCINU I PORUČIO: U jednom trenutku ćete se sigurno zaraziti, sticanje imuniteta od presudne važnosti

Odluka da se vakcinišem je lična odluka na osnovu informacija koje imam o vakcini i na osnovu onog što znam kao lekar, izjavio je danas, nakon što je u Kraljevu primo Fajzerovu vakcinu dr Rade Panić, anesteziolog

Dr Rade Panić, koji je predsednik Sindikat lekara i farmaceuta Srbije. Rekao je da se ovaj sindikat „neće mešati u struku“ i neće izlaziti sa zvaničnim stavom povodom vakcinacije, već da će članovi samostalno iznositi svoje mišljenja, navodi kraljevački portal "Krug".

Panić je u svojoj izjavi, nakon što je danas primio Fajzerovu vakcinu naveo da, kao član Saveta udruženja „Ujedini protiv kovida“, može da se pozove na ovu organizaciju, koja se, kako je rekao, „bavi strukom i zalaže se za vakcinaciju“.

Ilustracija foto: Shutterstock

- Kada razmišljate o tome da li ćete se vakcinisati ili nećete, razmišljajte o tome da li ćete se opredeliti za rizik koji nosi obolevanje od kovida koje će u nekom vremenskom periodu gotovo izvesno doći, ili da steknete imunitet putem vakcinacije i da tako, sebe i svoju okolinu zaštitite. Razmišljate između limenih sanduka u kojima su pokojnici zaliveni hlorom i toga da postoje neki slučajevi, kojih je u ovom trenutku, posle milionske vakcinacije, manje od 10, a ja bih rekao i manje od pet, gde samo postoji eventualna sumnja da je vakcina bilo šta mogla da doprinese tim smrtnim ishodima. To su dve stvari koje se apsolutno ne mogu porediti – ocenio je Panić.

On je dodao i da, kao lekar, sa informacijama kojima raspolaže, apsolutno očekuje da će se većina zdravstvenih radnika i većina građana vakcinisati čimse za to budu stekli uslovi, odnosno kada Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ i Republički fond penzijskog i zdravstvenog osiguranja budu nabavili dovoljnu količinu vakcina da se imunizuju svi koji to žele.

(Kurir.rs/krug.rs, M. M. D.)

