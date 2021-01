MINISTAR UDOVIČIĆ ČESTITAO MEĐUNARODNI DAN OBRAZOVANJA! Mladi sadašnjost na koju smo ponosni i budućnost u koju verujemo

Kako je saopšteno, Ministarstvo kontinuirano ulaže u mlade, kroz institucionalnu podršku u sticanju novih znanja i negovanju talenata.

- Ministarstvo omladine i sporta kontinuirano ulaže u mlade, kroz institucionalnu podršku u sticanju novih znanja i negovanju talenata. Otkad je pod okriljem Ministarstva omladine i sporta, Fond za mlade talente je dodelio ukupno 33.125 stipendija i nagrada našim najuspešnijim studentima i srednjoškolcima. Ovom prilikom podsećamo i da prijave na raspisani Konkurs za stipendiranje do 1000 studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 500 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2020/21. godinu traju do 1. februara - navode iz ovog ministarstva.

Kurir.rs/Pink

Kurir