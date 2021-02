NAJNOVIJI PRESEK, RASTE BROJ NOVOZARAŽENIH: Danas 1.739 novih slučajeva, preminulo 18 pacijenata

U Srbiji je u poslednjih 24 sata na korona virus testirano 10.471 građanin od kojih su 1.739 novozaraženih.

Preminuo je 18 pacijenata. Na respiratorima širom Srbije trenutno su 145 pacijenta.

foto: Covid 19.rs

Podsećamo, juče smo imali 1.366 novozaražena od 7.893 testiranih građana, dok je nažalost preminulo 20 pacijenata.

Presek po gradovima

Prema poslednjim podacima u Beogradu je ponovo zabeležen najveći broj novozaraženih korona virusom, tačnije njih 485. Porast je zabeležen i u Novom Sadu gde je prijavljeno još 103 slučaja.

U ostalim mestima broj novih registrovanih slučajeva je dvocifren:

Niš 76

Kragujevac 58

Kraljevo i Užice po 42

Vranje 39

Šabac 38

Kruševac 36

Subotica 32

Jagodina i Zrenjanin po 26

Zaječar 22

Velika Plana 20

Ustanove socijalne zaštite

U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih prisustvo virusa Kovid 19 potvrđeno je kod 439 korisnika i 314 zaposlenih, saopštilo je danas ministarstvo rada.

Kako se navodi, ukupno je izlečeno 4.875 korisnika i 2.037 zaposlenih u tim ustanovama.

Inače, ranije danas epidemiolog i dr Predrag Kon rekao je danas da se o popuštanju mera se razmišlja, ali i dalje je vrlo skeptičan.

- Mislim da nije realno da se to dogodi pre sredine februara. Popuštanje mera javnog okupljana podrazumeva ozbiljno spuštanje aktivnosti virusa, a mi i dalje imamo visoku aktivnost virusa - rekao je dr Kon i dodao:

- Na Krznom štabu su već dati neki kriterijumi za popuštanje mera, svakako detalje ne mogu da iznosim. Ranije sam rekao da do sredine februara nije realno pričati o popuštanju mera, evo ušli smo u februar i izgleda da sam bio u pravu. I dalje sam vrlo skeptičan, imamo oko četiri do pet puta visok intenzitet virusa, ne dešava se nikakvo spuštanje. Navikli smo da imamo četvrorocifreni broj obolelih dnevno, a to nije dobro - istakao je on za TV Prva.

Njegov kolega iz Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Srđa Janković istakao je i da je visok stepen zaštite sve tri vakcine odobrene u Srbiji i naveo da trenutno stručni tim ispituje mogućnosti da se ruska vakcina "Spunjik V" proizvodi u Srbiji.

- Svi držimo palčeve. To bi bila velika stvar - smatra Janković.

(Kurir.rs)

