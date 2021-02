OBELEŽAVAMO SVETA TRI JERARHA! U petak, 12. februara, DVA POKLONA: IKONA SA ZLATOTISKOM I MOLITVOM I DODATAK TV EKRAN

Srpska pravoslavna crkva i svi njeni vernici u petak, 12. februara, slave Sveta tri jerarha - sabor tri svetitelja: Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog. Među Srbima ovi sveci se smatraju zaštitnicima ljudi i životinja od mraza, hladnih i zlih vetrova. Po tome kakvi vetrovi duvaju tog dana, prognozira se kakvo će vreme u toku godine biti.

Prema predanju, jednom se u narodu povela rasprava o tome ko je od ova Tri jerarha najveći.

Po jednima, to je bio Sveti Vasilije Veliki, jer je duboko prodro u tajnu bića, isti onaj Vasilije koji se svojim vrlinama upodobio anđelima i takmičio se sa njima. On nije tako lako opraštao grešnicima, bio je strog, jer nemade u sebi ničeg zemaljskog.

Nasuprot njemu, bio je Sveti Jovan Zlatoust, koji je lako opraštao grešnicima i privlačio ih pokajanju. Zato ga jedni smatraše manjim od Vasilija Velikog, a drugi pak zbog njegove slatkorečivosti i razumevanja slabosti ljudskih većim od Vasilija.

Postojala je i treća grupa, koja je veličala Svetog Grigorija Bogoslova i smatrala da je on najveći od njih trojice, jer odlikovao se on kitnjastim i divnim stilom, kojim je prevazilazio sve crkvene mudrace. I tako je došlo do podele među pristalicama njihovim na: vasilijane, grigorijane i jovanite.

