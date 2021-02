DR MARIJA GNJATOVIĆ ZA KURIR: Kada nastaju antitela posle "Sputnjik V" vakcine, kada nakon "Sinofarmove" i gde je tu "Fajzer"

Sve vakcine protiv koronavirusa na koncu daju odličan titar antitela, onakav kao da ste imali tešku kliničku sliku kovida 19, ali ne stvaraju ih istom brzinom. To da li ste dobili RNK vakcinu, kakva je "Fajzerova", ili DNK, što je "sputnjik V", ili kao većina u Srbiji "Sinofarmovu", koja je ceo inaktivirani virus, određuje i kojom brzinom ćete praviti antitela. Na pitanja o antitelima za Kurir odgovaraj dr Marija Gnjatović, istraživač saradnik Instituta za primenu nuklearne energije (INEP).

Kad se stvaraju antitela posle vakcinacije?

"Fajzerova" vakcina Najranije se stvore antitela, ali to ne znači i da će najduže trajati. To je i očekivano, jer je reč o RNK vakcini. Naši ćelijski ACE2 receptori su direktno izloženi S proteinu, na kome se stvaraju antitela i zato daje najbrži odgovor, ali i najburnije reakcije posle vakcinacije. Imunološki odgovor je dosta varijabilan i različit od osobe do osobe, ali najveći procenat ljudi razvije antitela već dve nedelje nakon prve doze. U INEP je granica za postojanje antitela 15 jedinica, a ona kod "Fajzera" idu od 30, pa čak i do 100 posle prve doze.

"Sputnjik V" vakcina Brzina stvaranja antitela je malo manja od "Fajzerove" vakcine, što je i logično jer je ovo DNK cepivo i treba mu više vremena da se S protein prikaže ćelijama. Ali daje veoma dobar odgovor i mnogo povisi vrednosti antitela kod osoba koje su već imale koronu.

"Sinofarm" vakcina Ova vakcina daje najkasnije antitela, ali to ne treba da zabrinjava jer je to i logično budući da je njen koncept drugačiji u odnosu na prve dve. Treba vremena da se svi proteini razlože iz virusa i prikažu ćelijama. Ona ima i najmanje neželjenih dejstava, a ubedljivo najviše ljudi u Srbiji je njome vakcinisano. Nemate prenaglašenih reakcija na strane proteine jer je u pitanju čitav virus, njegov čitav proteinski sastav koji je inaktiviran. Ali razlaganje ide sporo. Podaci kažu da i sa jednom dozom 70 odsto ljudi prave antitela, ali kod nas se svi vakcinišu i drugom dozom.

Koliko traju antitela posle vakcinacije? - To možemo samo da procenjujemo, još je rano da bismo pouzdano znali. Prema navodima proizvođača, imunitet traje od šest meseci nakon primanja "Fajzerove" vakcine do dve godine nakon "Sinofarmove". Iskreno se nadam da će to biti i duže.

Koliko antitela obično imaju osobe koje su preležale koronu? - Najviše smo izmerili oko 130 jedinica, a količina zavisi od kliničke slike. Asimptomatski slučajevi ili oni s blagim simptomima imali su 30-40. U slučaju srednje teške kliničke slike titar antitela je bio između 40 i 70 jedinica, a kod teže kliničke slike, gde se podrazumeva upala pluća, preko 70, pa i sto i nešto jedinica.

Količina antitela koja se stvaraju posle vakcine odgovara količini koju daje teška klinička slika kovida 19. - Sve tri vakcine koje se daju u Srbiji daju odgovor koji je vrlo sličan teškoj kliničkoj slici, pa čak i malo veće vrednosti od toga.

Kako se pokazala efikasnost vakcina kojima se imunizujemo? - Efikasnost pokazuje procenat ljudi koji su vakcinisani, a dešava se da obole i da razviju težu kliničku sliku. Sve tri vakcine su visokoefikasne što se tiče sinteze antitela i efikasnije su od onoga kako je prikazano u dokumentaciji proizvođača.

Kada se stvara puna zaštita posle vakcinacije? - Dve nedelje nakon primanja druge doze pa nadalje stiče se puna zaštita. Sprovodili smo studiju na skoro 1.000 lekara koji su vakcinisani, a pošto je u Srbiju prva stigla "Fajzerova" vakcina, oni koji su je primili među prvima u punoj su odbrani od koronavirusa.

Moguće je da osoba primi vakcinu, a da ne razvije antitela. Da li u tom slučaju da proba s vakcinom drugog proizvođača? - I to je moguće. U tom slučaju verovatno bi moglo da se proba i s vakcinom drugog proizvođača, ali treba napraviti i neki vremenski razmak. Međutim, to nije oblast mog delovanja, pa ne mog dati detaljan odgovor.

Internetom kruži fotografija koja pokazuje da je jedna osoba navodno razvila 800 jedinica antitela. Da li je to moguće? - Iz te fotografije se ne vidi ni gde je rađeno, ni koja je vrsta testa, ni koje su referentne vrednosti. Lično mislim da je to neka greška. Neverovatno mi je da, recimo, testom imate 10-15 jedinica antitela posle korone, a posle vakcinacije 800. (Kurir.rs/J.S.Spasić)

