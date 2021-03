OD NJEGA JE SVE POČELO, KAKO JE OTKRIVEN NULTI KOVID PACIJENT U SRBIJI Dr Gordana bila je uporna a nije ispunjavao uslov ni za PCR

BEOGRAD - Tačno je godinu dana od kada se korona pojavila u Srbiji. U međuvremenu, imali smo vanredno stanje, policijski čas, pooštravanje i popuštanje epidemiloških mera. Prvi slučaj koronavirusa u Srbiji registrovan je u Subotici.

U subotičkoj bolnici krenula je prva vest da je 43-godišnji muškarac iz Bačke Topole sa temperaturom i lošim stanjem primljen na Infektivno odeljenje, objavio je RTS.

Dr Gordana Krtinić, epidemiolog, pomoćnik direktora Opšte bolnice u Subotici je bila veoma uporna i zato je otkriven prvi slučaj. "Za prvi slučaj je bilo interesantno to što on nije ispunjavao kriterijume za pi-si-ar testiranje. Ali, skener pluća kod našeg prvog pacijenta je bio toliko karakterističan, da je i na insistiranje kliničara i na moje insistiranje urađeno pi-si-ar testiranje. Tako smo otkrili prvi slučaj", navodi Krtinićeva.

Navodi da su svi umorni, ali da se svi upiru iz petnih žila da i dalje rade kao prvog dana. Od prvog pacijenta u bolnici je, kaže, lečeno 2.000 pacijenata, urađeno je više od 6000 skenera pluća i rendgena, više od 17.000 pacijenata je testirano, a skoro 10.000 pregledano u kovid ambulanti.

"Pratimo trend pogoršanja epidemiološke situacije. Ona je u gradu vanredna, mi imamo pogoršanje bolničkih epidemioloških pokazitelja. Broj prijema je dva do tri puta veći nego broj otpusta, on se kreće i do 20 u 24 sata. Trenutno nam 99 pacijenata leži u kovid jedinicama, od toga 10 na respiratoru", navela je dr Krtinić.

Biljana Kovačev je glavna medicinska sestra u infektivnom odeljenju. Kaže da je ovih godinu dana bilo vrlo teško, i da je bila danonoćna borba.

"Teška je situacija, dosta smo umorni, ali se trudimo da pružimo i poslednji atom snage da tim pacijentima pomognemo da se vrate svojim porodicama. Oni dođu i uplašeni. Moj apel je da se ljudi pridržavaju mera, da drže distancu i da dođu na pregled, nije vreme za opuštanje", navela je Kovačev.

U domu zdravlja u Subotici danas biće 314 vakcinacija sa drugom dozom "sputnjika v". Do sada je vakcinisano više od 20.000 ljudi u tom gradu, a drugu dozu je primilo oko 7.000 Subotičana.

