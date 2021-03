U PULSU SRBIJE DOKTORKA SNEŽANA NENA MILETIĆ: Brazilski tretman izmišljen termin u marketinške svrhe

Sve više žena sebe izlaže ogromnim rizicima, a dešava se i da im životu budu ugroženi zbog izlaganja nekim estetskim hirurgijama.

O svim rizicima koje sa sobom nose zahvati estetske hirurgije, a pogotovu kada ih rade nedovoljno stručna lica, u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji govori doktorka Snežana Nena Miletić.

- Brazilski tretman to je možda fraza koja je izmišljena od strane određenih osoba koje se bave ovom vrstom posla i marketinga. Zapravo to ne znači ništa. Ono o čemu pričamo ovih dana su ožiljci tačnije posledice opekotina što dovodi do trajnog unaženja na licu ili telu - navela je doktorka.

Kako neki salon dođe u posed odgovarajuće medicinske opreme sa kojom se mora veoma obazrivo raditi, a kako ona kod njih dođe u posed nestručnih osoba, doktorka Miletić navodi da je to pitanje veoma delikatno.

- Konkretno u slučaju salona koji je zatvoren jer su ženama uništena lice, pričano je o nekim visokim cenama, ali žene se moraju veoma dobro raspitati kod koga žele da odu i kako se tamo radi - navela je doktorka.

Doktorka Maletić navela je da će ženama kojima su lica uništena da je vrlo verovatno da će tako ostati ceo život što je ozbiljan problem.

