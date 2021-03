NEDELJA BORBE PROTIV GLAUKOMA: Oftamolog dr Nevena Bjelović o načinu borbe protiv "tihog kradljivca vida" (KURIR TELEVIZIJA)

Glaukom ili u narodu poznatiji kao zelena mrena, nazivaju još i "tihim kradljivcem vida". Ne boli, tiho se ušunjava i oduzima vid. Glaukom je prema studijama vodeći uzrok slepil.

U svetu se od 8. do 14. marta obeležava nedelja borbe protiv glaukoma. O ovoj bolesti govoriće dr Nevena Bjelović sa ciljem da saznamo sve o glaukomu, o njegovoj učestalosti, faktorima rizika, načinu dijagnostike, praćenju i terapiji, u goste pozvali primarijus doktorku Nevenu Bjelović, specijalistu oftalmologije i članicu Udruženja glaukomatologa Srbije.

"To je bolest povišenog očnog pritiska, mada postoje forme kod kojih je pritisak normalan, ali se bolest razvija. To je hronična bolest koja najčešće protiče bez simptoma i to je problem. Kada se prve promene osete, već ima promena i više ne možemo vratiti samo bolest moćemo da probamo da zaustavimo u toj fazi u kojoj smo je otkrili. Životna dob jeste faktor rizika ali uzrok nastanka. Javlja se češće posle 60.-70. godine, ali sama bolest je mulifaktorijalna. Teškioće sa oticanjem očne vodice pravi problem i povećava pritisak. Oko 50 odsto pacijenata uopšte ne zna da ima glaukom", rekla je dr Nevena Bjelović.

Po njenim rečima bolest ne može potpuno da se izleči, ali može da se zaustavi.

"Naš cilj je da je zaustavimo ili makar usporimo. Sedam milona ljudi u svetu je slepo od glaukoma, a oko 80 miliona je oblolelo. Kada dođu, na kraju, mi više ne možemo mnogo da učinimo", dodaje dr Bjelović.

Kurir.s

Kurir