DOKTORKA OBZNANILA SLUČAJ: Imamo dete koje nije primilo nijednu vakcinu, samo vitamin u porodilištu (KURIR TELEVIZIJA)

Srpski pedijatri upozoravaju da je prema podacima iz prve polovine prošle godine, stopa obavezne vakcinacije opala za 25 do 30 odsto. Stručnjaci upozoravaju da ako se ovaj trend nastavi, verovatno ćemo tokom pandemije imati i epidemiju bolesti poput morbila.

Pedijatar dr Jelena Divčić kaže da je prošlo godinu dana otkako se radi u epidemiološkim uslovima, te da su se navikli na tačno utvrđen raspored vakcinacije, kontrolnih i lekarskih pregleda.

Ona ocenuje da lako prepoznaju kada dete ima koronu, na osnovu specifično crvenog "korona grla"

"Danas je sve korona. Detetu curi nos, ima suvi kašalj, malaksalo je, korona nije. Imaju deca pravo da budu bolesna od običnih, sezonskih bolesti. Za godinu dana sam samo jednom detetu uključila antibiotik, jer je imao kardiološke probleme. Nijednom detetu nisam slikala pluća, na osnovu kliničkog nalaza, CRP-a i krvne slike, te kratke dijagnostike laboratorijske, možemo da procenimo da li dete ima koronu ili ne", objasnila je dr Divčić i naglasila da su na koronu uglavnom pozitivna deca starije, tinejdžerske dobi.

Kako je dodala, kod dece u vrtiću i predškolskom korona bukvalno protrči kroz njihov organizam.

Povodom smanjenog odziva za obaveznu MMR vakcinu protiv malih boginja (morbilli), crvenke (rubelle) i zaušaka (mumpsa), pedijatar navodi da ona u svojoj praksi nije primetila da roditelji ne dovode mališane na imunizaiju.

"Pre neki dan sam imala dete na pregledu koje je samo u porodililštu primilo i to vitamin K. Nijednu vakcinu detetu nisu dali. Oni jednostavno imaju stav da njihovom detetu ne treba vakcina. Ali to je mali procenat takvih ljudi, uglavnom dovode decu na obaveznu vakcinaciju. Iplašeni su MMR vakcinom, jer je 80.ih godina izašao članak da izaziva autizam. To naravno nije tačno, čak nisu hteli ni ako ima alergiju na jaja, a njen sastav nema veze sa jajima", objasnila je ona i dodala vrlo ozbiljne posledice u slučaju da se ne primi, a to su jake upale pluća, gubitak vida, jako oštećenje sluha, astme, pa i smrt.

(Kurir.rs)

Kurir