LEDENI POČETAK PROLEĆA U SRBIJI Bilo je toplije u februaru nego sada, za vikend jače pogoršanje vremena

Naš čuveni profesor geografije i zaljubljenik u meteorologiju Marko Čubrilo koji gotovo svakodnevno prati stanje na nebu i objavljuje najnovije grafikone i vremenske prognoze, kako za našu zemlju tako i za region, a koje su su pokazale kao veoma pouzdane. Tako u najnovijem izveštaju koji je postavio na svojoj Fejsbuk stranici za sutra prognozira oblačno i hladno vreme, dok se ponegde očekuju i padavine snega. Podsetimo, u februaru smo imali temperature i do čak 25 stepeni Celzijusa, dok sada u sredini marta imamo praktično zimske temperature koje idi i u minus.

"Danas i sutra ka nama će sa severazapada i severa strujati vlažan, relativno hladan i nestabilan vazduh. Preovlađivaće umereno do znatno oblačno vreme, posebno na severu i istoku regiona uz povremene padavine. To će uglavnom biti sneg i u predelima preko 800 metara nadmorske visine (mnv) uslediće povećanje snežnog pokrivača. U oblastima ispod 500 mnv će se smenjivati kiša, susnežica i sneg, a ponegde može biti i krupe", piše Čubrilo.

Kako dalje prognozira, sutra bi padavina trebalo biti nešto manje i uglavnom bi se javljale nad severom i severozapadom regiona, kao i nad planinskim predelima. Jutarnji minimum od -1 do +3 stepena Celzijusa, a dnevni maksimum od +2 do +8 stepeni Celzijusa, a na jugu oko +14 stepeni Celzijusa.

Sutra nas očekuje hladno i oblačno vreme, u toku dana sneg i kiša, a to potvrđuje i zvanična prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), gde je najavljeno da će u Srbiji sutra ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova biti zastupljena kratkotrajna magla, a tokom jutra i pre podneva pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, na planinama i ponegde u nižim predelima sa snegom.

Posle podne, uz promenljivu oblačnost, uslovi za kratkotrajni pljusak kiše ili snega. Vetar će biti slab, na istoku i umeren, severozapadni.

Za vikend jače pogoršanje vremena Za vikend Čubrilo najavljuje jače pogoršanje, nešto konketnije padavine, posebno nad južnim i središnjim predelima, gde je moguć sneg i u nizijama. U subotu tokom dana se očekuje razvijanje sekundarnog ciklona nad središnjim Mediteranom. Za sada deluje da bi u periodu kada padavine budu najjače, negde od subote uveče do nedelje uveče, snega osim na planinama moglo biti u najvećem delu zapadne, severne i središnje Srbije, dok bi sneg bio upitan na istoku nizija Srbije jer bi tamo moglo doći do prodora toplog vazduha po visini, dok bi se suvo vreme uglavnom zadržalo nad krajnjim severom Vojvodine.

Južni, jugoistočni i jugozapadni predeli Srbije, preko 800 mnv mogu očekivati i do 25 cm novog snega, oblasti od 600mnnv do 800mnv od 2cm do 10cm i tu će jako bitnu ulogu imati nadmorska visina. Nizije uglavnom od 0 do 3 cm snega i samo ponegde do oko 5cm.

U nedelju na istoku Srbije duvaće jak istočni vetar (košava). Dnevni maksimum uglavnom od +1 do +8 stepeni Celzijusa, a noćni minimum od -2 do +3 stepena Celzijusa.

Oko 24. marta uz razvedravanje ponovo preti opasnost od pojave mraza, posebno tamo gde snega bude na tlu, a zatim sledi jačanje anticiklona uz stabilizaciju i postepeno otopljenje, te će se sneg u predelima ispod 900 mnv polako otopiti.

