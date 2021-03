Moćni dvojac za mladolik izgled vašeg lica: Proverite da li su deo vaše bjuti rutine

U mnogim situacijama Google nam je najbolji prijatelj. Tamo otkrivamo trendove, šta će se nositi, slušati, gledati, čitati i mnogo toga drugog. Međutim, kada potražimo pomoć ovog sveznalca o nezi kože – nailazimo na mnoštvo zbunjujućih informacija. Kako ne biste proveli sate istražujući o najboljim anti-age sastojcima, otkrivamo vam dobitnu kombinaciju – vitamin C i hijaluronska kiselina. Šta ova formula čini našoj koži i kako pomaže u postizanju blistavog i svežeg tena – pročitajte u nastavku.

Vitamin C briše tragove umora

Jedan od najbolje istraženih sastojaka s dokazanom delotvornošću jeste vitamin C. Ovaj moćan antioksidans pomaže u neutralisanju slobodnih radikala koji izazivaju oksidativni stres i na taj način doprinosi usporavanju starenja kože. Osim toga, vitamin C pomaže proizvodnju kolagena u koži, a povoljno utiče i na uklanjanje fleka na licu.

Korejski brend It’S SKIN u svom VC serumu za lice udružio je vitamin C i ekstrakt zelenog čaja, zahvaljujući kojima doprinosi uklanjanju tamnih mrlja, ožiljaka od akni i drugih upalnih procesa. Osim što rešava postojeće nepravilnosti na koži, ovaj serum sprečava njihovo ponovno pojavljivanje.

Takođe iz daleke Azije stiže nam brend Neogen, ekskluzivno dostupan u dm-u. Pod nazivom Real Vita C, ovaj serum u sebi sadrži čak 22 odsto vitamina C, kao i kolagen i hijaluronsku kiselinu za ujednačen ten, revitalizovanu i hidriranu kožu.

U bogatom asortimanu dm-a dostupni su i sledeći dobro poznati proizvodi na bazi vitamina C – Nivea Q10 Energy i Balea dnevne kreme za lice, zatim Dr. Viton Vitamin C serum za lice i kao dodatna nega, dvofazna Balea maska za lice.

Kiselina zaslužna za mladolik izgled

Najčešće strepimo na pomen reči „kiselina“ jer znamo da je ona jaka i da je treba pažljivo upotrebljavati. Kiselina s kojom ne možete pogrešiti jeste hijaluronska, i dobro je znati da je to prirodni polisaharid koji se već nalazi u našoj koži. S godinama njena koncentracija u tkivu opada, te je zato potrebno nadomestiti je odgovarajućim preparatima.

Zlatna linija japanskog brenda broj jedan Hada Labo sadrži hidratator sa čak pet vrsta hijaluronske kiseline. On je formulisan tako da prodire još dublje u kožu čime pruža višeslojnu, intenzivniju hidrataciju. Rezultat ovakve dubinske hidratacije koja traje jeste glatka koža, koja sporije stari, ima zdravu boju i tonus. Za postizanje još boljih efekata preporučuje se upotreba gela za umivanje, takođe sa hijaluronskom kiselinom, koji osim što doprinosi vlažnosti, uklanja nečistoće, kao i šminku.

Savršenu pripremu za dalje korake u nezi, u vidu seruma i krema, čini It'S SKIN hyaluron emulzija za lice vodene teksture, koja koži pruža bogatu dnevnu hidrataciju, zahvaljujući sitnim, mikromolekulima hijaluronske kiseline. Ovaj proizvod odlikuje i patentirana It’S SKIN nanotehnologija uz pomoć koje sastojci brzo i efikasno prodiru u dublji sloj kože i tu zadržavaju vlažnost.

L'oreal Hyaluron dnevna krema, Mixa Hyalurogel Rich krema za lice, Bioten Hyaluronic Gold krema za područje oko očiju, Nivea Hyaluron Cellular Filler 3u1 Cushion za negu lica – još su neki proizvodi u širokom asortimanu dm-a na bazi hijaluronske kiseline zahvaljujući kojima mladolik izgled više nije nedostižan.

Ostaje da napravite vaš spisak za kupovinu s proverenim sastojcima za negu protiv bora – vitaminom C i hijaluronskom kiselinom, i da svratite do najbliže dm drogerije u kojoj će vas obradovati sniženje do kraja meseca i do 30 odsto na više od 500 proizvoda za negu i čišćenje lica.

