KORONA DIREKTNO NAPADA SRCE: Virus pronađen u organu kod 30 od 41 testiranog pacijenta!

Poznato je da koronavirus može da napadne sve organe u telu čoveka, počev od pluća, jetre i bubrega, do mozga, kože i sistema organa za varenje. Ali najnovije analize pokazale su da direktno napada srce!

foto: Dado Đilas

Virus dovodi do brojnih komplikacija, ostavlja ozbiljne posledice po zdravlje, dovodi do tromboze, nažalost, i do smrtnih slučajeva izazvanih komplikacijama. Američki naučni časopis Sajens objavio je studiju navodeći da je koronavirus pronađen u srcu 30 pacijenata od uzorkovanog 41 pacijenta. Prof. dr Miljko Ristić, glavni koordinator za transplantaciju srca i kardiohirurgiju, rekao je za Kurir da je ovo istraživanje dokazano i da je moguće prisustvo virusa u srčanim ćelijama.

- Koronavirus primarno napada pluća i respiratorni sistem, ali moguće je da napadne i sve druge organe u organizmu. Postoje 173 simptoma koji ukazuju na prisustvo virusa. Neki od simptoma koji su zabeleženi su tegobe srca, jetre, bubrega - objasnio je on i dodao:

- Virus iz vazduha kroz respiratorni sistem ulazi u plućne alveole, koje budu upaljene od infekcije. On iz pluća odlazi u plućni krvotok. Ide kroz krv koja dolazi u srčani organ. Kad dospe u srce, putem krvi odlazi u sve organe, razara organizam i nije ni čudo što imamo tu simptomatiku i prisustvo virusa na jetri, bubrezima, pa čak i na mozgu.

On naglašava da ovo istraživanje pokazuje da virus u velikoj proceni napada srčani mišić i da su oštećenja na srcu i plućima posle virusa korona moguća, a da mi za sada nemamo medicinskih sredstava koja će sprečiti ili eliminisati ovu pojavu. Najavio je da preko 600 radova iz sveta čeka na objavljivanje i da su ih napisali stručnjaci koji su imali specifična iskustva i da tek posle brojnih naknadnih istraživanja možemo znati koliko je zapravo opasan ovaj virus i koje posledice ostavlja po zdravlje.

Dr Ivan Ilić, kardiolog u Institutu Dedinje, ističe da je ovim istraživanjem pokazano da su pacijenti koji su imali mikroskopske trombe krvnih sudova u srcu zapravo imali izolovan virus u ćelijama koje oblažu zidove krvnih sudova.

- To govori u prilog dosadašnjih istraživanja koja pokazuju da je jedan od mehanizama kojim koronavirus šteti organizmu stvaranje začepljenja krvnih sudova na raznim mestima u organizmu. Kovid 19 je sistemska bolest koja zahvata sve organe, pa i srčani mišić. U teškim oblicima bolesti zapaljenje srčanog mišića nije tako često, ali ukoliko se javi, postaje veoma ozbiljan problem, koji dodatno komplikuje lečenje.

Prof. dr Predrag Mitrović Čuvajte se 45 dana posle preležane korone Kardiolog prof. dr Predrag Mitrović iz KCS kaže za Kurir da korona može ostaviti ozbiljne posledice po srce i organizam: - Korona nije obična infekcija i ne ispoljava se samo kroz upalu pluća već i kao upala srčane kese i srčanog mišića. Zato savetujem ljude da se čuvaju 45 dana posle preležanog virusa, da se uzdrže od fizičkih aktivnosti jer je to ranjiv period, kada može doći do komplikacija kao što su upala srčane kese, srčanog mišića. Svako ko oseti aritmiju u tom periodu treba da se javi lekaru.

Kurir.rs/A. Kocić/Foto:Dado Đilas

Kurir