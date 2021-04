BLAGI PAD KORONA BROJKI: Danas 4.133 novozaražena, preminulo 38 pacijenata

U Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 13.909 građana od kojih je 4.133 novozaraženih.

Preminulo je 38 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 297 obolela.

Podsetimo, dan ranije na korona virus je testirano 16.910 građana od kojih je 4.826 novozaraženih. Preminulo je 39 pacijenata dok je na respiratorima bilo njih 299.

Do sada je ukupno dato 2.553.629 doza vakcina, dok je revakcinisano ukupno 1.084.584 građana.

Presek po gradovima

Prema poslednjim podacima u Beogradu je i dalje najveći broj novozaraženih, a registrovano je tačno još 1.072 slučaja korona virusa.

Na drugom mestu je Novi Sad sa 264, a na trećem Niš sa 201. Brojke su trofifrene još u Kraljevu (116) i Kragujevcu 110.

U ostalim mestima broj novozaraženih je dvocifren: Subotica 90

Pančevo 87

Aleksinac 68

Užice 65

Leskovac i Vranje po 60

Zrenjanin 59

Šabac 57

Smederevo i Kruševac po 54

Čačak 52

Ustanove socijalne zaštite

U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, virus korona potvrđen je kod 268 korisnika i 322 zaposlena, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Izlečeno je ukupno 5.457 korisnika i 2.582 zaposlenih.

Inače, na jučerašnjoj sednici Kriznog štaba odlučeno je da se od ponedeljka dozvoli rad ugostiteljskih objekata na otvorenom, a predlog je da od srede počnu da rade i tržni centri.

U utorak će biti doneti konačna odluka o tržnim centrima. Sada je doneta samo uslovno.

Od ponedeljka se radno vreme produžava do 22.00, umesto do 20.00 kao do sada.

Sve to pod uslovom da do ponedeljka ne bude zabeležen rapidan skok broja novozaraženih.

