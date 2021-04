OD RONALDA OSTAO SUVENIR I U BATAJNICI, ALI NIJE NA PRODAJU: Čuva se pod brojem 69 na minus 70 stepeni! JASNA ISPUNILA ŽELJU SINU

Na -70 stepeni u frižideru u Batajnici, pod brojem 69, stoji zaleđen bris Kristijana Ronalda. Još jedna stvar ostala je za slavnim Portugalcem u Srbiji. Al’ ova ne ide na licitaciju!

Međ njivama na Batajničkom drumu leži, kako nam ovde kažu, najsavremenija laboratorija na Balkanu, u kojoj se u regularnim okolnostima analizira mleko, seme, trešnje, višnje... sve živo iz poljoprivrede. A danas je glavna „delatnost“ korona - obrada PCR testova. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede jedina je u Srbiji koja ima sertifikat da radi PCR testove za sva međunarodna sportska takmičenja koja se odigravaju kod nas. To su i kvalifikacije UEFA za Svetsko prvenstvo u fudbalu. A to je bila i utakmica Srbija - Portugal, odigrana 27. marta na Marakani.

Jasna Pavlović diplomirani je inženjer prehrambenih tehnologija i u regularnim okolnostima analizira kvalitet mleka. Ali već godinu dana najsavremenija oprema u laboratoriji za ispitivanje mleka gotovo da miruje, bočice za uzorke su prazne... Zgrada je pretvorena u centar za dijagnostiku opakog SARS-CoV-2, a Jasna i njene kolege prešaltali su se na kovid, nesebično se dajući u borbi protiv pošasti.

Ispunila sinu želju

I baš Jasna je bila zadužena da te subote, kad se igrala čuvena utakmica u kojoj je Ronaldo bacio kapitensku traku, a koja je potom otišla na licitaciju za život malenog Gavrila, oko pola 11 pre podne krene sa uzorkovanjem cele portugalske reprezentacije. U „Hajat“ je došla stručno potkovana - ne samo da je završila srednju medicinsku školu već je na samom početku epidemije prošla i obuku za uzimanje uzorka za kovid testiranje, tzv. nazofaringealnog brisa kod doktorke Tijane Relić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Taj dan za Jasnu nije bio ništa posebno.

Posao ko posao, samo još jedna radna subota. Ali njenom desetogodišnjem sinčiću, koji pride i trenira fudbal, ta informacija dala je nadu - upoznaće velikog Ronalda! Tog jutra zajedno su krenuli put poznatog hotela. Ali dečak koji je imao samo jednu želju - da vidi čuvene fudbalere, vraćen je sa ulaza. Ni muva ne može da uđe. - Sav uplakan je otišao u auto, a ja da uradim svoj posao - priča nam Jasna kako je bilo.

Latila se štapića i redom uzimala briseve iz grla i nosa. Najpre stručni štab u maslinastozelenim trenerkama, pa fudbaleri u svetloplavim.

- Ronaldo je najpre sedeo nekih pet minuta. Opušteno je pričao sa ostalima, malo na engleskom, malo na portugalskom. Uhvatila sam da pominju gol, napad, asistenciju. I potom otišao. A doktor reprezentacije, s kojim sam tu ćaskala, čuo je od mene da me sin uplakan čeka u autu. Odmah je poslao nekoga po njega. Dok sam ja radila, moj sin je pušten da dođe do lifta, gde je sačekao Ronalda. Napravili su selfi. Sreći njegovoj nema kraja. A video je i sve druge igrače - priča nam Jasna.

A kad su svi fudbaleri završili kod Jasne, opet se pojavio Ronaldo, oko 13 sati. Ostao je samo on, pa da završi posao.

- Prišao je. Nije se rukovao. Veoma vode računa o koroni, distanci, vrlo su disciplinovani. Zamolio me da mu polako uzmem bris, i iz grla i iz nosa. I zahvalio mi. A i ja njemu što je ispunio san mog deteta. Rekao je: „Taman posla, ja sam uvek tu za decu“ - kaže Jasna i dodaje da je na kraju kazao: - Dobro je da nam bris ne uzima naš doktor. On nije tako nežan.

Zabranjeni grad

Jasnu fudbal ne zanima mnogo, za Ronalda zna jer joj sin stalno pokazuje njegove asistencije. I sve gleda jer dete mora da ispoštuje. Ali... - Kad on dođe, zaista se oseti neka drugačija energija. Poseban je, a opet opušten, jednostavan. I znatno viši nego što izgleda kad ga gledate na ekranu. Uopšte nije nizak, ima prosečnu mušku visinu - priča Jasna, kojoj nije ni palo na pamet da se slika s Ronaldom, jer - ona ne prati fudbal.

A onda su svi tu uzorci stigli u Batajnicu. U delu zdanja gde je fitosanitarna laboratorija sada je „zabranjeni grad“ u kom je i zvanično potvrđeno da su Portugalci negativni na kornavirus. S tim „papirom“ su isto veče „orali“ travu Marakane. Utakmica je bila burna i za nezaborav, a od Portugalaca su u Srbiji ostali i brisevi. Po protokolu. Frižider sa uzorcima otvara nam biolog Stefan Erčić. Tačno zna gde je Ronaldov - pod brojem 69!

- Uzorci se čuvaju na -70 stepeni Celzijusa. Iako je utakmica završena, takav je protokol, za ne daj bože. U obavezi smo da ih šaljemo Sinlabu, koji u celoj Evropi radi testiranje za fudbalere, a mi jedini u Srbiji imamo ovlašćenje da testiramo i izdajemo rezultate - priča nam Stefan, koji žuri u sledeću prostoriju jer upravo je počela obrada nekoliko stotina uzoraka od toga dana... Dok proces traje, ulaska tamo nema - ipak je to kontaminirana zona.

Naš domaćin u ovom obilasku Dragan Despotović, pomoćnik direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, objašnjava da je sada ipak malo manje uzoraka nego što je bilo u piku trećeg talasa - u novembru i decembru, kad ih je dnevno bilo i po 2.500.- Sada radimo 600 do 1.000 uzoraka dnevno, a stižu iz bolnica i domova zdravlja iz cele Srbije. Radimo i sve fudbalske lige, klubove.

Banka biljnih gena

Nacionalno blago

Na drugom kraju zdanja, u čijem uglu i na posebnom ulazu je kovid zona, nalazi se Banka biljnih gena, gde je 4.500 biljaka. - Ovo je nacionalno blago. I ovo se čuva kao nacionalni trezor - priča nam dr Maja Ječmenica, šef Banke biljnih gena, što je zapravo posebna komora, na podignutom nivou, da joj ni eventualna poplava ništa ne može. U komori je +4 stepena C, a semena vlažnosti 11-12% tu mogu da se čuvaju 20-30 godina. - Međutim, cilj nam je da ih čuvamo 50-60 godina. Za to seme mesecima pripremamo u posebnoj komori za sušenje, vlaga mora da spadne na 5-6% - priča dr Ječmenica dok otvara zamrzivač u kom se tako sređena semena čuvaju na -20 stepeni C. Pored je prohladna prostorija od 140 kvadrata. Tu su sve vakcine za svinje, ovce i goveda u ovoj zemlji, a temperatura je 5-8 stepeni C.