TEŠKE POSLEDICE KORONE: Onlajn nastava zakopala osmake

Osmaci u Srbiji su u petak i subotu imali probu završnog ispita iz matematike, srpskog, odnosno maternjeg jezika, i na kraju kombinovani test. Uprkos najavama da će i proba male mature zbog cele situacije s koronavirusom ove godine biti lakša nego prethodnih, učenici su se masovno žalili da su im i zadaci bili teški.

Oni su za Kurir nakon testova rekli da su se nadali da završnog ispita neće ni biti, a većina je priznala da je tokom onlajn nastave mnogo manje učila. Sagovornici Kurira se slažu da je ovakav vidi školovanja dosta snizio kvalitet obrazovanja u Srbiji, a da će posledice toga videti tek u godinama koje slede. Jasna Janković, profesorka srpskog jezika i književnosti, podseća da je prošla generacija malih maturanata „izgubila“ jedno polugodište, dok je ova „izgubila“ skoro godinu i po dana normalnog obrazovanja.

- Naravno da se izgubilo na kvalitetu zbog onlajn nastave, a posledice toga ćemo videti tek narednih godina, ali i sada kada deca upišu željene škole. Smatram da će najteže biti onima koji će nastaviti školovanje u gimnaziji. Znate, lekcije mogu nekako da se nadoknade, ali su se izgubile radne navike kod dece i to je strašno. Posebno me plaši gubitak motivacije za učenje, što je i do sada bio problem. Ta onlajn nastava je nosila stres za sve, i za decu, i za roditelje, i za nastavnike. Dok su svi davali sve od sebe, umirali su nam bliski ljudi od korone - kaže Jankovićeva za Kurir i i dodaje da smatra da se ceo sistem ogrešio malo o osmake:

- Ne smatram da zbog situacije sa kovidom treba ukinuti malu maturu, kao što su se pojedini učenici i roditelji nadali. Taj ispit je veoma važan, ali je možda ove godine mogao da bude izbačen kombinovani test od čak sedam predmeta. Ne treba popuštati deci, ali ne treba da se ponašamo kao da je sve bilo uobičajeno. Veoma je mnogo godinu i po dana ovakve nastave, ne smemo da negiramo i moramo da priznamo da je kvalitet nastave opadao i da se sa tim susreo ceo svet. Važno je da se epidemiološka situacija što pre normalizuje da bi se đaci vratili u klupe.

Branka Tišma, školski psiholog, objasnila je za Kurir odakle ovako slabi rezultati na probnom testu male mature i istakla da se nada da će na finalnom testu svi bolje proći.

- To su osmaci koji tokom prvog polugodišta ne shvataju ozbiljno malu maturu. Tek u martu osete pritisak i počnu da se spremaju. Ovi loši rezultati me ne čude, uobičajeni su jer svake godine budu loši. Nije to samo zbog onlajn nastave, ima ona udela, ali nije presudno. Đaci su se tokom vremena navikli na onlajn nastavu, ali se ne snalaze svi najbolje. To je bila velika promena za njih, za nastavnike i za roditelje. Učenici su morali da budu samostalniji, odgovorniji, ono što ne razumeju da sami istražuju ili pitaju nastavnika kako bi obezbedili pravilno učenje, ali sve to ide na teži način kod pojedinaca.

