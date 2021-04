ZAŠTO ŽENE ĆUTE DA SU SILOVANE? Kriminolog Dobrivoje OBJAŠNJAVA: Ima 5 puta više silovanja nego što je prijavljeno

Kriminolog Dobrivoje Radovanović gostovao je u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, gde je govorio o tipovima silovatelja i razlozima zbog kojih žene ćute kada dožive seksualno napastvovanje ili uznemiravanje.

- Jedan tip silovatelja siluje na koga naiđe, dok su mnogo češća silovanja u krugu uskog poznanstva, u nekim mini socijalnim zajednicama, u nekim profesijama, u nekoj firmi kada svakodnevni kontakt i mala neka provokacija podstiče napadača da proba. To je posebno nezgodno sa glumicama i tekstovima koje izgovaraju i koji mogu biti provokativni, ali to su situacioni sliovatelji, oni čak nisu ni po strukturi svoje ličnosti silovatelji, a najčešće su psihopatski - kaže Dobrivoje.

foto: Kurir televizija

Kako navodi, j edan od njih se, taj psihopatski tip silovatelja ističe sa tvrdnjama "ja mogu sve, ja sam uticajan čovek, znaš ti ko sam ja" u čemu nalazi neka opravdanja za svoje postupke, za napadanje žena, pa čak i za napade pedofilskog kataktera.

- Broj silovanja je od 3 do 5 puta veći od onog koji je prijavljen. To je istraživanje u celom svetu, a razlozi za to su mnogobrojni, a vrlo čest razlog je da se žena oseća vrlo često ponižen - navodi kriminolog Dobrivoje Radovanović.

