NIJE REAGOVAO NA MENE, A UVEK JE IMAO NAJLEPŠE ŽENE! Suzana Mančić iznela detalje odnosa sa Lečićem: Možda nisam bila NJEGOV TIP!

Suzana Mančić (64) otkrila je da Branislav Lečić (65) nije hteo navodno da bude sa njom. Voditeljka kaže da joj se glumac dopao, ali da on navodno nije bio zainteresovan za nju.

- On je u to vreme bio frajer, ma dopadao se svim ženama. Organizovana je večeru. Međutim, on nije reagovao na mene. Možda nisam bila njegov tip. Eto, toliko o pričama da sam se*s-simbol i neodoljiva... Nikada me potom nije zvao, sretala sam ga sa ženom - rekla je Suzana.

Ona dodaje da je veoma iznenađenja optužbama koje su na račun Lečića iznele Danijela Štajnfeld i Merima Isaković:

- Zbunjena sam! Lečić je svestan sebe i svojih kvaliteta, uvek je imao najlepše žene. Ma, on nema mrlju. Ne verujem da bi silovao. Nema on potrebu da nekog uzima na silu. Žao mi je što mora da se brani od tako jezivih optužbi, a nema ni svedoka koji bi mogli da kažu šta se tačno desilo - priča Mančićeva.

- Merima se poziva na svedoke koji su pokojni, poput Dragana Nikolića, za koga kaže da mu se poverila pre 43 godine. Danijela izjavljuje: "Silovao me je moj veliki prijatelj", a zatim nastavlja da radi sa njim u pozorištu. Tako svako može da upre prstom u bilo kog muškarca i da kaže: "Silovao me je!", a onda da ode i ispriča tužnu priču za novine. Te žene ne poznajem, asve je moguće, ali fale dokazi, a bez dokaza, nema krivice - kaže Mančićeva i zaključuje:

- Ne želim da stajem ni na čiju stranu. Lečić je bio ljubazan, nije odavao utisak da bi mogao da bude bahat i nasilan. Neka sud donese presudu - rekla je voditeljka.

