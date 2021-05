KO JE OVDE KRETEN! Učenica TAJNO snimila razgovor sa direktorkom Devete gimnazije u Beogradu, KO ĆE NA KOŠUTNJAK NA MATURSKO!

Snimak iz Devete beogradske gimnazije na kome se navodno čuje razgovor učenice četvrtog razreda i, kako se navodi, direktorke ove školske ustanove, ustalasao je učenike ove, ali i svih škola u Beogradu.

Snimak je očigledno nastao u tajnosti, direktorka nije bila svesna da je iko snima, a nije teško primetiti i da je sve urađeno sa namerom da se sporni razgovor plasira na društvene mreže.

Učenica se po nalogu razrednog starešine obratila direktorki povom organizovanja maturske zabave, a iz razgovora je jasno da je pre toga uputila i mejl vezan za istu temu.

"Rekle su mi razredne starešine da ja treba da vam se obratim s obzirom da sam ja poslala mejl", otpočinje razgovor ova tinejdžerka, na šta je direktorka prekoreva zbog loše sastavljenog mejla, a potom joj odgovara i na upit u vezi s maturskom zabavom, prenosi Blic žena.

"Nema ništa od toga, ja ću ti odgovoriti zvanično da imaš za one tvoje kretene. Gde ja smem da dozvolim proslavu, a nema škole, čas traje 30 minuta, pola dece ne ide u školu, a da dozvolim ovde halabuku. To mi ne pada na pamet, odmah da ti kažem. Nego se organizujte, pa idite na Adu, na Košutnjak, napravite roštiljijadu, pijanijadu, prskajte se pivom do mile volje", direktorkine su reči, koja aludira na pandemiju korona virusa.

Nije dugo trebalo da ovaj snimak izazove ogroman broj reakcija javnosti na Tviteru, ali i diskusiju - dok jedni zameraju direktorki gimnazije ležerno obraćanje i činjenicu da đake naziva "kretenima", drugi tvrde da to kaže više onako od milja i da je zapravo skandalozan zahtev učenice.

"Pa ako su pomislili da gimnazija organizuje žurku usred pandemije, i jesu kreteni. Neformalan razgovor na hodniku sa decom koju zna četri godine, meni ovde nije ništa sporno", "Ne bi smela tako da govori, ali je rekla kako stoje stvari, a po tonu ne bih rekao da je to rekla zlobno nego iz zezanja, to je generacija koja je zavrsila, odlazi pa mi deluje da se opustila malo", "Pa, lepo je rekla", "Ništa loše nije rekla", "Bez ljutnje, ali ništa loše im nije rekla", "Sramota je snimati ovako... Žena joj ništa loše nije rekla bukvalno. Šaljivo joj rekla "kreteni", kao što nam govore zadnjih 60 godina i ne vidim da je nekome nešto falilo. Najveća je sramota ovako snimati, užas jedan", samo su neki od desetine komentara koji imaju razumevanja za reči direktorke.

S druge strane, tu je i nekolicina onih koji osuđuju ovakvo neformalno obraćanje.

"Nije reč o zabrani maturske večeri, dete je otišlo kod direktorke po preporuci razredne. Ali mi je način na koji direktorka razgovara sa detetom skandalozan", "Deca su više od godinu dana u kućama bez druženja. U redu je da pitaju ali prosvetni radnik ne sme tako da ih naziva kretenima. Radila sam u školi i mislim da je to nedopustivo", "Glupo je pitati u sred pandemije za maturu, ali ne razumem stav kreteni ste zato što želite maturu kojoj se svi raduju i iščekuju, posebno posle ovakve užasne godine", "Odvratno", neki su od komentara besnih Tviteraša.

(Kurir.rs / Blic žena)