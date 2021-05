SLAVIŠA STANOJEVIĆ (34) JE POBEDIO KORONU I DONIRAO KRVNU PLAZMU: Evo šta ga RAZLIKUJE OD OSTALIH DONORA

Slaviša Stanojević (34) iz Vlasotinca posle dobijene bitke sa koronavirusom, odlučio je da bude donator krvne plazme, ali ono što ga razlikuje od ostalih davalaca je što je on osoba sa invaliditetom, sa telesnim oštećenjem 60 odsto i nosi protezu, jer je ostao bez noge posle saobraćajne nesreće.

- U decembru sam preležao koronu, bilo je strašno. Trajalo je 15 dana, od toga sam četiri dana mislio da ću umreti. Gušio sam se, pritiskalo me u grudima kao da mi neko stavio kamen na grudi pa nikako da dođem do daha - rekao je Stanojević za Kurir.

Kako on navodi imao je srednje teži oblik bolesti, a ni sam u početku nije verovao da korona postoji i da će baš on da se zarazi.

- Naš narod kaže "Da ne čuje đavo, daleko bilo", tako sam i ja govorio čitave prošle godine. Nisam ni sanjao da će baš mene taj đavo da ščepa u decembru minule zime, ali uz pomoć svih terapija i lekova koje su mi prepisali doktori izborio sam se sa njim. Tada sam shvatio koliko je teška borba kada se neko bori za vazduh - nastavio je Stanojević.

On navodi da je tada shvatio koliko je bitna humanost ljudi u teškim vremenima, jer on sam to najbolje zna. Kada je 2003. doživeo saobraćajnu nesreću, ostao je bez noge, mnogi ljudi su tada donirali krv i pomagali mu da se izbori sa tim.

- Odlično znam kako je to kada je čoveku potrebna pomoć, nakon što sam ispunio kriterijume da budem donor krvne plazme odlučio sam da i ja nekom pomognem da pobedi koronu. Pošto i sam redovno dajem krv svaki put mi bude u glavi to kako je meni neko pomogao posle saobraćajne nesreće kada sam imao samo 16 godina. Možda će baš moja krv pomoći nekome i spasiti mu život, pogotovo sad kada nas je zadesila pandemija kada su mnogi od nas bili suočeni sa ovim virusom i nažalost mnogi su izgubili svoje najmilije, koji nisu mogli da pobede kovid - rekao je Stanojević.

Iako je je autolimar po zanimnaju, nije u mogućnosti da se bavi tim poslom te često biva angažovan u okviru određenih projekata poput javnih radova.

(Kurir.rs/ Aleksandra Kocić)