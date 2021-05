KURIR SAZNAJE: Imenovan novi pomoćnik direktora srpske policije, Vasiljević poznat kao VRSNI PROFESIONALAC!

BEOGRAD - Dragan Vasiljević danas je imenovan na mesto pomoćnika direktora policije za unapređenje organizacije i funkcionisanja Direkcije policije, saznaje Kurir. Vasiljević važi za vrsnog policajca i vrhunskog profesionalca koji iza sebe ima bogato iskustvo u policijskom radu i ostvarene zavidne rezultate, a za svoj rad je i više puta nagrađivan.

KO JE DRAGAN VASILJEVIĆ

Vasiljević je rođen 1970. godine u Kragujevcu, srednju školu završio je u Priboju, a Vojnu akademiju Kopnene vojske 1993. godine u Beogradu. Po završetku Vojne akademije zbog iskazanih izuzetnih sposobnosti, znanja i veština, ubrzo odlazi u Novi Pazar i obavlja dužnost komandira čete u jedinici tadašnje Vojske Jugoslavije. Nakon godinu dana službe u vojsci, svoju profesionalnu karijeru nastavlja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Karijeru u policiji započinje u SUP Novi Pazar, najpre na dužnosti pomoćnika komandira, zatim oficira za Posebne jedinice milicije, komandira policijske stanice i zamenika načelnika Odeljenja policije u Novom Pazaru.

Dragan Vasiljević foto: Privatna Arhiva

2003. godine prelazi u jedinicu Žandarmerije, u kojoj do juna 2018. godine obavlja dužnosti šefa Odseka za operacije u Komandi Žandarmerije, pomoćnika komandanta i od 2007.godine komandanta Odreda Žandarmerije u Beogradu. Poslednje 3 godine u jedinici bio je pomoćnik komandanta Žandarmerije. Potom prelazi na mesto komandanta Interventnih jedinica policije u Direkciji policije. Od 2020. godine do imenovanja na mesto pomoćnika direktora policije, obavljao je dužnost komandanta PJP Policijske brigade u Policijskoj upravi za grad Beograd. Pored obavljanja redovnih dužnosti, od 1994. godine do 2001. godine bio je komandir čete tadašnjih Posebnih jedinica milicije-policije. Zbog izuzetnih rezultata postignutih u suzbijanju terorizma i značajnom doprinosu u ostvarivanju bezbednosti Republike Srbije i njenih građana, vanredno je unapređen u čin majora 1999. godine. Za svoj rad više puta je pohvaljen i nagrađen, između ostalog Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti Prvog stepena, prvom nagradom ministra unutrašnjih poslova povodom Dana Policije, pištoljem od strane ministra unutrašnjih poslova povodom Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije.

Pored neprestanog profesionalnog i stručnog usavršavanja, 2020. godine je završio i Visoke studije bezbednosti i odbrane. Vasiljević je porodičan čovek, otac troje dece, visoko cenjen među svojim kolegama, častan policajac i iskreni patriota. Inače, kako saznajemo, narednih dana, uslediće esmene, a verovatno i hapšenja nekoliko ključnih imena, iz sfere Nebojše Stefanovića.

Kurir.rs / S. S.