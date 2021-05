TOTAL WASH, globalni koncept primenjen na 4 kontinenta i omiljeni brend perionica u Francuskoj, stigao je u Srbiju

Total Serbia, filijala francuske energetske kompanije Total, otvorila je prvu samouslužnu auto-perionicu u Srbiji pod brendom TOTAL WASH, realizovanu u saradnji sa izabranim partnerom.

TOTAL WASH koncept postoji od 2012. godine kao zaseban brend perionica i danas broji preko 2.300 objekata u 46 zemalja sveta, a nekoliko godina zaredom osvaja nagrade za najbolji brend perionica u Francuskoj.

foto: Promo

Prva TOTAL WASH perionica u Srbiji otvorena je u Kovinu, u partnerstvu sa TOTAL QUARTZ Auto Servisom "Gulan", u čijoj se neposrednoj blizini nalazi. Na ovaj način koncipirana ponuda korisnicima pruža mogućnost kompletnog održavanja automobila na jednom mestu, gde pored pranja automobila, mogu koristiti usluge auto-servisa i prodavnice auto-delova i opreme.

Među prisutnima na otvaranju bili su i predstavnici kompanije Total u Srbiji.

foto: Promo

“Izuzetno me raduje se što smo započeli sa primenom TOTAL WASH koncepta na ovim prostorima. Cilj na globalnom nivou nam je da se do 2025. proširimo na 50 zemalja i 3.000 objekata, a Srbija doprinosi našoj strategiji u regionu. TOTAL WASH je danas brend za sebe, u Francuskoj je svakako omiljeni brend perionica. Nadamo se da će svi koji posete novootvoreni objekat biti u prilici da se uvere u zbog čega je to tako i da će, jednom kada nam ukažu poverenje, TOTAL WASH postati deo njihove rutine”, izjavila je Prisilija Dubokaž, direktorka kompanije Total za tržišta Srbije, Hrvatske i Slovenije.

Prema rečima Nikole Markovića, menadžera projekta, ovo je prva investicija tog tipa u našoj zemlji, ali Total ne planira da se tu zaustavi. “Nakon što smo 2017. pokrenuli jedinstveni koncept auto servisa TQAS i do sada podržali preko 30 partnera širom zemlje, zadovoljstvo mi je što smo u mogućnosti da proširimo asortiman usluga i što smo danas tu na otvaranju prve TOTAL WASH perionice u Srbiji. Svi zainteresovani koji poseduju odgovarajuću poziciju i vide potencijal za razvoj partnerstva u poslovanju nam se mogu javiti. U obzir dolaze prometne i pristupačne lokacije na kojima je moguće izgraditi perionicu, kao samostalan objekat ili u sklopu već postojećih sadržaja. Total Serbia je odlučan u svojoj nameri da nastavi da pruža visok kvalitet kako proizvoda, tako i usluga”, ističe Marković.

foto: Promo

Zoran Gulan, Totalov partner na TOTAL WASH i TQAS projektu, ovom prilikom je dodao da sa dve zatvorene pozicije za automobile i jednom otvorenom koja pruža mogućnost pranja lakih teretnih vozila i radnih mašina, perionica u potpunosti zadovoljava potrebe građana Kovina.

O kompaniji Total Serbia

Total je u Srbiji direktno prisutan od 2010. godine kada je izabrao da svoju investiciju za prostor Balkana uloži baš u Srbiju. Filijala Total Serbia d.o.o. direktno je odgovorna za Total kako u Srbiji i na Kosovu, tako i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Total Serbia d.o.o. je jedini ovlašćeni uvoznik TOTAL i ELF ulja i maziva za našu zemlju. Direktno predstavništvo francuske naftne kompanije na tržištu Srbije garantuje kvalitet proizvoda i pruža mogućnost da se uverite zašto smo među najboljima. Za više informacija posetite naš veb-sajt.

Total sektor za marketing i usluge

Sektor za marketing i usluge kompanije Total svojim profesionalnim i krajnjim korisnicima nudi širok spektar proizvoda i usluga – od naftnih derivata, preko biogoriva, punjenja električnih vozila i srodnih usluga, do gasa za drumski i pomorski saobraćaj - kako bi ih podržao u mobilnosti i pomogao im da smanje emisiju ugljen-dioksida i ostalih komponenti baziranih na ugljeniku. Svakoga dana, sektor za marketing i usluge usluži više od 8 miliona klijenata u okviru svoje prodajne mreže koju čini 16.000 pumpi širom sveta. Kao četvrti svetski proizvođač maziva, razvijamo i prodajemo proizvode visokih performansi za automobilski, industrijski i pomorski segment. Da bismo pružili najbolji odgovor na potrebe naših B2B klijenata, neprestano unapređujemo i razvijamo prodajne sisteme, međunarodnu logističku mrežu, kao i ponudu proizvoda i usluga. Poslujemo u 107 zemalja sveta, dok sektor broji 31.000 zaposlenih koji su na raspolaganju korisnicima.

O kompaniji Total

Total je jedan od lidera u oblasti energije, koji proizvodi i plasira na tržište gorivo, prirodni gas i struju. Naših 100.000 zaposlenih posvećeno je boljoj energiji koja je pristupačnija, pouzdanija, čistija i dostupnija korisnicima. Aktivni smo u preko 130 zemalja sveta i naša ambicija je da postanemo lideri u proizvodnji i distribuciji odgovorne energije.