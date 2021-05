MARKO SNIMIO MISTERIOZNOG INSEKTA KOJI MU JE UGRIZAO ĆERKU: Probudila se uz vrisak, a na mestu ujeda se stvorio VELIKI OTOK (FOTO)

Zabrinuti Marko Marković iz Beograda podelio je na društvenim mrežama fotografiju insekta koji je ujeo njegovu ćerku dok je spavala uz objašnjenje da je dobila i priličan otok na mestu ujeda.

Upitao je pratioce da li znaju o kakvom insektu je reč, a ubrzo je došao i odgovor da je reč o takozvanoj osi potajnici koja je aktivna uglavnom noću.

- Ćerka mi se maločas uz vrisak probudila iz sna. Ispostavilo se da je ujeo ovaj insekt. Žute je do braon boje i dugačak između 1.5 i dva centimetra. Zna li neko o čemu je reč? Na mestu ujeda joj se stvorio popriličan otok - napisao je Marković.

foto: Printscreen/Facebook

Ose potajnice pripadaju porodici parazitoidnih osa Ichneumonidae, a iz daleka podsećaju na ogromne komarce. Bodu u samoodbrani kad dođu u kontakt sa ljudskom kožom, ali većina njih ne može da prodre u kožu.

Nisu agresivne na način na koji su to pčele ili stršljenovi već napadaju samo ukoliko se osete ugroženim. No, ponekad se slučajno desi da dođu u kontakt sa ljudima, primera radi, ako se u snu pomerate, a ose su u blizini, moguće je da dođe do uboda.

Zanimljivo je da zapravo nemaju žaoku već je to cev za polaganje jajašca. Ni ubod nije pravi, izaziva trenutnu bol ili peckanje, ali to je sve, iako je moguće da dođe do alergijske reakcije u veoma retkim slučajevima.

Uprkos tome što izgledaju zastrašujuće veoma su korisne u poljoprivredi. Njihove larve se hrane insektima koji su štetni po useve pa tako potajnice očigledno kontrolišu razmnožavanje štetočina.

(Kurir.rs/Blic)