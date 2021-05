ĐENOVIĆ OTKRIVA ŠTA SE DEŠAVALO NA SABORU SPC I KO ĆE NASLEDITI AMFILOHIJA: Od finansijskog izveštaja zavisiće KADROVSKE PROMENE

Upražnjena mesta u eparhijama Srpske pravoslavne crkve ni drugog dana zasedanja nisu upražnjena, konačna odluka bi trebalo da bude saopštena u petak, a ono što javnost možda najviše zanima jeste ko će posle Amfilohija biti novi episkop u mitropoliji crnogorsko-primorskoj.

Draško Đenović, verski analitičar za Kurir televiziju kaže da će biti dobro ako odluku o tome Sabor SPC donese i petak.

"Dobro će biti ako bude u petak, mada ja nisam optimista da ćemo imena novoizabranog mitropolita crnogorsko-primorskog. Crkva živi 2.000 godina i ona nije toliko brza koliko bi novinari danas voleli da čuju", izjavio je Đenović.

1 / 1 Foto: Ana Paunković

Crkva se prethodna dva dana bavila finansijskim izveštajima svih eparhija s obzirom da je ovo Sabor prvi nakon dve godine.

"Od tog izveštaja mogu zavisiti buduće kadrovske promene unutar SPC", naglasio je verski analitičar.

U određenim medijima kao gotova stvar vidi se izbor episkopa Joanikija za naslednika mitropolita Amfilohija, na šta Đenović kaže da bi sačekao završetak izbora.

"Joanikije možda jeste najozbiljniji kandidat i očekivani izbor, međutim, s obzirom na to da duh sveti radi kroz crkvu, sasvim je moguće da to ne bude Joanikije već neko drugi", ocenio je on.

(Kurir.rs)

