KAKO MLADE VRATITI NA SELO: Stručnjak za poljoprivredu o DVE STAVKE od kojih zavisi opstanak srpske zemlje

Iako država podstiče mlade na razne načine sa ciljem da ih zadrži na selu, od zakupa zemljišta, nabavke opreme, oslobađanja od dažbina i poreza, useljavanje praznih kuća u Vojvodini i osnovanja oko 700 zadruga u prošloj godini, mnogi se ipak odlučuju za život u gradu!

Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda za Kurir televiziju konstantovao je da su poljooprivreda i stočarstvo veoma zahtevni poslovi, koji nažalost nisu uvek isplativi.

"Država je dosta uradila, ali to nije finansiranje, to je podsticaj. Da bi se ljudi vratili na selo, pored podsticaja i uređene infrastrukture, moraju da imaju rešen poseban podsticaj kada naprave proizvod, da se on plasira i dobije dobru cenu. A ne da ga mesto na polici košta dosta, da prodaje na lokalu, na pijaci ili od vrata do vrata", objašnjava Budimović.

On naglašava da se za povratak na selo odlučuju oni sa dobrom startnom pozicijom, sa dedinom ili očevinom i pre svega željom da pobegnu od gužve i stresa.

"Treba delovati na tu kariku u lancu finalizaacije proizvoda i plasmana. Oni znaju da hrane, neguju, ali treba uraditi marketing, ambalažu i naplatiti taj proizvod", upozorava ovaj stručnjak.

