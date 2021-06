NASILJE: Brutalno udaraju žene, a one ih štite iz straha i neće da prijave zlostavljanje

Ako trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje, pozovite SOS telefon 0800 35 00 36

Najnoviji slučajevi nasilja, jedan na Voždovcu, a drugi na Adi Ciganliji, čiji su snimci objavljeni, a na njima se vidi kako mladići brutalno šutiraju devojke, privukli su veliku pažnju javnosti. Oba incidenta desila su se na javnom mestu. A tek koliko je ovakvih situacija za koje se nikada neće saznati.

Ti nasilnici su se prema retkima koji su pokušali da reaguju ponašali po principu „šta je, šta hoćeš, imam pravo“. Zabrinjava takav užasan stav, ali i to što žrtve nasilja često ne žele da napadače prijave! I na kraju, opasan je i izostanak reakcije posmatrača koji se ponašaju u stilu - nije to moj problem. Tako su se ponašali i kada je manijak napastvovao devojčicu u tramvaju, a svi su gledali kroz prozor...

- Što se slučaja sa Ade tiče, sigurna sam da ovo nije prvi put da ta devojka trpi nasilje. Čim se on drznuo da je udari na plaži, pred svetom, znači da se osilio. Pravo pitanje je koliko dugo ona trpi nasilje - rekla je Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće i prokomentarisala to što se žrtva odlučila da nasilnika - ne tereti:

- Ta devojka plaši se osvete. U strahu je i, ako je ranije trpela nasilje, zna šta je on sve spreman da uradi. Plaši za svoju bezbednost, bezbednost svoje porodice, ali i osude njegovih. Takođe, ona strepi i šta će biti kada prođe 30 dana pritvora i on se ponovo nađe na slobodi - ističe i dodaje da, ako se žrtva vrati nasilniku, nasilje neće stati.

Inače, žrtva se nasilniku vraća u proseku od sedam do 15 puta.

Da se žrtve plaše novih oblika nasilja, dodaje i psiholog Ivana Perić, koordinatorka SOS ženskog centra, koja za Kurir kaže da se svaka žrtva pita da li će imati podršku i da li će posle biti zaštićena.

- „Ubiću te“, „pobiću sve tvoje“ česte su rečenice koje takvi muškarci izgovaraju. Neke žene u strahu menjaju i gradove zbog zlostavljača, a neke se odluče da ćute i trpe. Što se devojaka koje su prebijene na javnom mestu tiče, kod njih se sigurno javio ogroman strah. To je trenutak kada se žrtva parališe, u šoku je, oseća sramotu. Nije retkost ni da oseća krivicu pitajući se da li je ona to nasilje nečime izazvala, toliko je pod jakim uticajem nasilnika.

Takođe, pitanje zašto niko nije reagovao da zaštiti žrtvu.

- Živimo u doba senzacionalizma. Ako nešto nije zabeleženo kamerom, nije se ni desilo. Jedino dobro je što sada u dva slučaja imamo dokaze protiv nasilnika. Naš narod misli da „to nisu naša posla“ i da se ne treba mešati. Mislimo da svako treba da reaguje, a na kraju ne reaguje niko. Fascinantno je to što, kada jedna osoba krene u odbranu žrtve, krenuće i drugi, samo je pitanje ko će prvi.

Brza akcija policije

Nasilnici u pritvoru

l Nikola V. (34) na Adi Ciganliji je brutalno udario devojku D. T. (36) nogom pred brojnim posmatračima. On je priveden i određeno mu je zadržavanje od 30 dana na zahtev tužilaštva. Žrtva je odbila da Nikolu tereti za napad i ode na lekarski pregled.

A. K. (24) priveden je pošto se prekjuče pojavio snimak koji je nastao na Voždovcu 11. juna, a na njemu se vidi kako mladić devojku udara nogom u predelu stomaka, ona pada na zemlju, dok on odmah seda u kola i odvozi se. On je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 časova, posle čega je, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.