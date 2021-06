ŽENA KOJA JE SNIMILA UŽAS NA ADI CIGANLIJI OTKRIVA DETALJE: Ovo se na snimku nije videlo, napao devojku, pa DOBIO BATINE (VIDEO)

Policija je u Beogradu uhapsila Nikolu V. (34) zato što je na Adi Ciganliji krvnički šutnuo nogom u glavu D. T. (36).

Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, a na kome se vidi jezivi momenat kada muškarac na plaži napada ženu, a onda je iz sve snage udara, zgrozio je javnost! Međutim, pored ovog strašnog čina agresije koji se dogodio na javnom mestu i usred bela dana posebno zabrinjava činjenica da niko od brojnih posetilaca ovog popularnog kupališta nije reagovao, već su svi nemo sedeli i posmatrali brutalno iživljavanje nasilnika!

foto: Printscreen/Instagram/dnevnadozabeograda

On je nasrnuo na nju uzvikujući: "Šta me praviš budalom!", a ona, vidno uznemirena, počela je da beži, ali se saplela i pala. Jedan čovek koji je, po svemu sudeći, bio s njima u društvu je naizgled pokušavao da ga zaustavi. Kada je krenula da ustane, nasilnik ju je udario nogom u glavu. Pala je, a on se opet zaleteo da je udari, a onda je žena koja je sve snimala povikala: "Alo, bre, šta biješ ženu, šta radiš to!"

Ta žena je za Telegraf.rs ispričala da je nasilju prethodila svađa.

- Ustala sam i krenula da ga zaustavim, jer niko nije reagovao. Rekla sam drugarici: "Polazi sa mnom!", i naglas počela da prozivam: "Alo, bre, muškarčine, gde ste? Je l' realno da gledate, a ja da spasavam ženu".

To su čula, kaže, dva krupna mladića, koja su istrčala iz vode:

- Dobro su ga sredili i išutirali. Onda je i ta žena krenula da ga šutira, posle čega smo je sklonili. Ostala je s muškarcem da sedi na plaži, taj što je kao pokušao da ih odvoji, a napadač je nestao. Njih troje su i bili zajedno na početku.

Korisnici društvenih mreža bili su šokirani izostankom reakcije prisutnih na plaži, pa su neki čak komentarisali da su im samo još kokice falile dok su gledali prebijanje.

foto: Kurir

To ističe i Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, koja kaže za Kurir da ne može da shvati da je toliko vremena prošlo pre nego što je neko devojci pomogao:

- Ne znam gde nam se izgubio osećaj za drugog, gde smo izgubili sebe?! Šta je sa tim muškarcima koji su bili prisutni?! Ovo nije prvi put. Imali smo i onaj slučaj gde je manijak napastvovao devojčicu u tramvaju, a svi su gledali kroz prozor. Izgleda da smo mi, generalno, ljudi koji okreću glavu od problema. Razumem da se ljudi plaše, da možda ne žele da daju izjave, budu svedoci, ali u takvim situacijama se ne razmišlja.

Psiholog Ana Janković Ovako nešto bi pre 30 godina bilo nezamislivo Psiholog Ana Janković kaže za Kurir da bi ovako nešto pre 20, 30 godina bilo nezamislivo. foto: PrintScreen - Danas je nasilje toliko zastupljeno da se to negde i normalizovalo. Čojstvo, humanost i empatija više nisu vrednosti koje se propagiraju. Te vrednosti ljudi ne zastupaju i ne žive, pa ni u ovom situacijama kada treba da odreaguju - kaže ona i dodaje da neki ne regauju i jer se plaše, a drugi ne žele da se mešaju.

Ministar Vulin Siledžije se neće same popraviti, dajte ih nama foto: Nemanja Nikolić Nakon pojave snimka nasilja na društvenim mrežama, policija je odmah reagovala, identifikovala napadača i uhapsila ga. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da u Srbiji nasilje neće biti tolerisano. - Za siledžije nema mesta u našem društvu. Svaka bitanga koja bude digla ruku na ženu ili dete biće pronađena i kažnjena - istakao je Vulin i pozvao žrtve nasilja da nasilnike odmah prijave policiji: - Ne čekajte da se nasilje ponovi, siledžije se neće same popraviti. Dajte ih nama, mi ćemo da ih promenimo.

(Kurir.rs/Ružica Kantar)