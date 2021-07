DR KON O KOVIDU I LETU 2021: Ako vakcinišemo 70 % stanovništva, ZAVRŠILI SMO S OVOM PANDEMIJOM, BEZ OBZIRA NA GLOBALNA DEŠAVANJA!

Prim. dr Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv kovida 19 Vlade Srbije u kolumni za Kurirov dodatak Zdravlje piše kakvo nas leto očekuje, kada ćem da završimo s koronom i šta je sada ključ u borbi protiv ove pošasti. Kolumnu prenosimo u celosti:

Najčešća pitanja danas su dokle će trajati pandemija, koliko ćemo bezbedni biti na jesen i kad će se ukinuti sve mere. Sve ređe se postavljaju pitanja koja se vezuju za vakcinaciju, jer se gotovo svaki drugi punoletni stanovnik Srbije vakcinisao.

Svi oni koji su i dalje naplašeni neistinitim i neutemeljenim tvrdnjama o nekakvoj pretnji od vakcina sada se uljuljkuju činjenicom da virus potpuno jasno gubi snagu, pa će ih tako mimoići i neće morati da se vakcinišu. Kad se pogledaju komentari na trenutnu situaciju, oni se kreću od naglašavanja opasnosti od indijskog soja virusa, preteranog popuštanja protivepidemijskih mera do nedovoljne vakcinisanosti mlađe populacije.

Telegrafski: Pandemija će trajati sve dok globalno virus ima potencijal da izaziva epidemije u raznim delovima sveta. U Srbiji, međutim, i pored globalne pandemije potpuno je realno očekivati "oazu mira", dakle potpuno stabilnu i uobičajenu situaciju uz samo jedan uslov - da ubrzamo vakcinaciju mladih i dostignemo kolektivni imunitet koji će nas štititi.

Tada ćemo se vratiti respiratornim infekcijama koje i sada imamo i na koje smo navikli, mada grip u povratku na scenu narodnog zdravlja ne treba potceniti. Ako vakcinišemo do 70% stanovništva, završili smo sa ovom pandemijom... bez obzira na to šta se bude globalno dešavalo. Mere će morati da se postupno ukidaju i to direktno zavisi od prisustva virusa u populaciji, procenta pozitivnih od svih testiranih, ali najviše zavisi od obuhvata vakcinisanih, trenutno mlađih do 40 godina života.

A svadbe, mature, festivali, stadioni?! Realan život je pokazao da smo spremni i na ozbiljne rizike samo da imamo proslave. Pored toga veliki broj ljudi egzistencijalno zavisi od ovih događaja i to se mora poštovati. Rizik od zaražavanja tokom ovih događaja se znatno smanjuje kako se aktivnost virusa smanjuje i dolazi period kad to postaje prihvatljivo.

Međutim, svako dobronameran mora da zna da rizik nije nestao, pa kao epidemiolog preporučujem onima koji nisu vakcinisani ili preboleli da ne idu na ovakve događaje.

