LUDO VREME: Nećemo imati potop kao u Nemačkoj, ali i u Srbiji oluje, grmljavina i grad! Evo kako da se zaštite od nevremena

Katastrofalne poplave u Nemačkoj ubile su najmanje 100 ljudi, a kao nestalo se vodi više od 1.000 građana samo iz jedne oblasti! Iako ciklon iz Nemačke već utiče na vremenske prilike u našoj zemlji, meteorolozi kažu da ne treba da strahujemo od kataklizmičnih scena zabeleženih u toj zemlji, ali da je oprez svakako neophodan, jer nas narednih dana očekuju jaki pljuskovi sa grmljavinom, grad i olujni vetrovi!

foto: EPA/ Walter Bieri/Ennio Leanza

Ono što se dešavalo u četvrtak u Smederevu, u kojem je nakon grada oluja skidala krovove i lomila stakla na izlozima, već je naslućivalo šta nam se sprema u do utorka. Grad veličine oraha sručio se tog dana i na Niš, pa su se gradske ulice gotovo zabelele. Jaka kiša, praćena gradom i olujnim vetrom pogodila je okolinu Pirota, a poplavljen je bio i Istočni krak Koridora 10, auto-put ka Pirotu i Dimitrovgradu, tako da nije moglo da se vozi.

foto: screenshot

Nevreme sa gradom zabeleženo je u Kruševcu, Ćupriji i još nekim delovima Srbije, a mnogi građani žalili su se da im je grad oštetio automobile.

Međutim, iako su se neki pribojavili scenarija iz Nemačke, meteorolog Đorđe Đurić kaže za Kurir da se to kod nas neće desiti.

PROGNOZA Subota 20/29 kiša i grmljavina Nedelja 20/31 kiša i grmljavina Ponedeljak 20/27 kiša i grmljavina Utorak 19/28 kiša i gmljavina

foto: Screenshot

- U Nemačkoj je došlo do problema jer je ciklon nekoliko dana bio stacioniran na tim predelima i izazvao obilne padavine. On se sada lagano premešta ka centralnom delu Mediterana, ka Jadranu, tako da već utiče na vreme u Srbiji. U četvrtak uveče je uslovio grmljavinske oluje i pljuskove. Međutim, do izlivanja reka kod nas neće doći, sve i da nam 15 dana pada kiša, jer je nizak vodostaj. Međutim, postoji opasnost, lokalnog karaktera, od izlivanja kanalizacije, kao što se već desilo u Smederevu - objašnjava Đurić i dodaje da je ovo vreme uobičajeno za leto, ali da svakako treba da budemo oprezni zbog opasnosti od grada, jakog električnog pražnjenja i otežanog saobraćaja usled lokalnih izlivanja kanalizacije.

- Vetrovi su generalno mirni, ali u slučaju grmljavinskih nepogoda, unutar njih može biti olujni vetar i grad, ali to su pojave lokalnog karaktera i neće zahvatiti celu Srbiju - kaže Đurić, napominjući da nas postepena stabilizacija vremena očekuje od utorka.

Ministarstvo poljoprivrede Protivgrdana zaštita čuva samo 50 odsto Grad veličine oraha zahvatio je u četvrtak više područja, a Igor Grabež iz Ministarstva poljoprivrede kaže da, iako mamo nove automatizovane radarske centre Valjevo, Fruška Gora i dobar deo Bukulje, protivgradna zaštita može da pomogne u 50 odsto slučajeva. - Nigde u svetu zaštita ne može biti 100 odsto, pa stoga naša zemlja u pet okruga daje čak 70 odsto regresa od premije osiguranja. Zaštitu pruža i protivgradna mreža gde onima koji to postave, refundiramo pola sredstava, a u krajevima koji su sa otežanim uslovima rada, povraćaj ide i 65 odsto - kaže Grabež i dodaje da će RHMZ pratiti stanje narednih dana i da će se u odnosu na to reagovati.

ČINJENICE Ko plaća oštećenja tokom oluje foto: Profimedia Ako grana padne na auto - Ako vozilo nije kasko osigurano, vlasnik može da potražuje obeštećenje od vlasnika nepokretnosti na kojoj se stablo nalazilo, a u slučaju da je površina javna, odšteta se može tražiti od JKP "Zelenilo" Ako vam crep ili delovi sa kuće oštete imovinu - Odgovornost pada na vlasnika objekta koji nije adekvatno obezbedio krovni pokrov Ako padne oluk ili deo stambene zgrade - Odgovornost je na onome ko se brine o njenom održavanju, ili eventualno investitora ako je zgrada još u izgradnji

ČINJENICE Kako se ponašati tokom oluje Na zatvorenom - obezbedite sve objekte koji mogu da odlete usled jakog vetra ili obilne kiše - obezbedite prozore i spoljna vrata i zatvorite sva unutrašnja vrata - izbegavajte kontakt sa kuhinjskim i kupatilskim slavinama, radijatorima i drugim metalnim predmetima, budući da su dobri provodnici Na otvorenom - izbegavajte visoke konstrukcije, visoko drveće, ograde, telefonske kablove i električne vodove - pokušajte da pronađete zaklon u zgradi ili u automobilu, a ako to nije moguće, sedite na zemlju - ne prelazite preko vode, ne plivajte - nemojte držati kišobran ili druge metalne provodne predmete u rukama U automobilu - zaustavite automobil pored puta i upalite poziciona svetla dok ne prođe oluja - zatvorite prozore i ne dodirujte metalne predmete u automobilu - izbegavajte poplavljene puteve

(Kurir.rs/R.K.)