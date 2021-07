RHMZ IZDAO 2 UPOZORENJA: Pred nama su 2 dana obilnih padavina, u ovim delovima Srbije upaljen CRVENI meteo alarm zbog nepogoda

Republički hidrometeorološki zavod izdao je rano jutros dva upozorenja, meteorološko i hidrološko.

Naime, do utorka će se zadržati nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, plјuskova i grmlјavine. Lokalno se očekuju i vremenske nepogode sa gradom, jakim vetrom i velikom količinom padavina.

Na manjim bujičnim vodotocima na slivovima Jadra, Kolubare, Crnice, Lepenice, Lugomira, Resave, Ravanice, Mlave i Timoka sa pritokama tokom 19. i 20. jula mogući su kratkotrajni nagli porasti vodostaja sa manjim lokalnim izlivanjima.

Zbog toga je na snazi narandžasti meteo alarm, osim u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji, gde je upaljen crveni meteo alarm.

Inače, u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sredinom dana, posle podne i uveče očekuje se lokalna pojava nepogoda sa jakim pljuskom, velikom količinom padavina, gradom i pojačanim vetrom u zoni pljuska.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, uveče u skretanju na severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 17 do 22, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni, na istoku malo toplije, do 32 stepena.

Izgledi vremena za sedam dana, do 26. jula

U utorak promenljivo oblačno mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde se očekuje i veća količina padavina.

Pre podne na severu, a sredinom dana, posle podne i uveče i u ostalim krajevima prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Od srede pretežno sunčano, posle podne ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Temperatura oko prosečnih vrednosti, krajem sedmice u porastu.

