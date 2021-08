MORATE OVO DA ZNATE AKO PRODAJETE SREBRO I ZLATO! Brilijanti su NAJVEĆA PREVARA, OVO je bolje da bacite nego da prodate

Mnogi ljudi se zbog teške finansijske situacije odlučuju da prodaju svoj dugo čuvani porodični nakit i druge dragocenosti od plemenitih metala. U otkup često ulaze veoma ishitreno, tačnije u prvu zlataru na koju naiđu kako bi što pre došli do novca, ne mareći mnogo za druge opcije prodaje, koje bi im možda i bile isplativije.

Kurir je istraživao koji su sve načini prodaje dragocenosti i koliko se za srebro, zlato ili briljante može dobiti kod zlatara, juvelira ili prodajom preko oglasa. Kada je u pitanju otkup najsjajnijeg plemenitog metala u zlatarama, za gram zlata najlošijeg kvaliteta može se dobiti 1.700 dinara, a za gram onog najfinijeg i 3.850 dinara. Isplativo je, pa čak i popularno, takozvano zubno 20-karatno zlato, čija je otkupna cena u zlatari čak 4.250 dinara. Oni koji imaju neoštećeni dukat Franc Jozef mogu da ga prodaju i za 20.000 dinara. Ko ima baš sreće, za zlatne kovanice poput Bečke filharmonije može se dobiti i do 194.000 dinara! Poluge zlata tek su posebna priča, a Kurir vam donosi i detaljnu tabelu cena zlata i u polugama.

Ipak, nije zgoreg uzeti u obzir i to da, osim nakita, ljudi iz kuće rasprodaju i druge stvari koje im nisu potrebne - razne ukrase, posuđe, escajg, svećnjake, pepeljare, srebrenjake...

Tako srebro, koje nije nimalo jeftino kad se kupuje, ima veoma nisku cenu kada se prodaje. Tako se s nekim komadom srebrnog nakita u zlatari nećete nimalo usrećiti. Naime, otkupna cena srebra u zlatari je samo 40 dinara za gram, potvrđuju za Kurir u jednoj poznatoj beogradskoj zlatari. - Kada ljudi donesu srebrnu minđušu ili prstenčić, savet je da prvo odu u neku juvelirnicu, ukoliko je, na primer, komad nakita lepo urađen i starinski. Ipak, ako je u pitanju neki nakit koji nije čak ni za juvelira, saopštavamo osobi cenu otkupa za srebro od 40 dinara po gramu, na šta oni mahom ostanu zatečeni, s obzirom na to da mu je prodajna cena od 1.000 dinara, pa i do tri-četiri hiljade dinara u zlatarama koje važe za poznate brendove - kaže naš sagovornik. Takođe, činjenica je da ima onih koji hrle da prodaju i srebrno posuđe, escajg u želji da nešto zarade, ali se tu - mahom ne usreće.

- Escajg koji je posrebren ne otkupljuje se u zlatarama. Što se srebra tiče, escajg ide od 30 do 40 dinara po gramu, pa ako set kašika, na primer, ima 2,5 kilograma, mogu da zarade desetak hiljada dinara - navodi zlatar.

Svakako, zlatare i juvelirnice nisu jedina mesta na kojima je moguće zaraditi na ogrlicama, minđušama, prstenju i drugim predmetima od srebra i zlata, pa mnogi ljudi svoje dragocenosti na prodaju nude i preko oglasa. Tako smo listajući onlajn oglasnike našli ponude u kojima se kompleti od po šest srebrnih kašika, stari navodno više od sto godina nude za 400 evra, a za posrebrene tanjire neki traže 9.500 dinara.

Ekonomista Aleksandar Stevanović za Kurir kaže da je činjenica da ljudi najviše trguju lomljenim nakitom, a isto tako i srebrninama iz kuće koje im više nisu potrebne.

- Mnogi pohrle u zlataru da prodaju sve, a uvek je bolje naći nekoga ko će ceniti izradu, a ne samu sirovinu. Ljudi ulažu neki rad, ili su ga ulagali nekada davno, i postoje ljudi koji će to ceniti, samo procedura prodaje može trajati mnogo duže, ali može biti znatno isplativija. Ako imate jednu minđušu koja je rasparana, ona maltene ne vredi ništa, posebno ako je skorije rađena i nema neki fini rad - ocenio je Stevanović.

U Srbiji je najrasprostranjenija prodaja 14-karatnog zlata, koje je žigosano u Direkciji za mere i dragocene metale. Cena grama takvog zlata uglavnom se kreće oko 7.000 dinara, dok zlatare koje su na glasu gram naplaćuju i do 10.000 dinara. Takođe, kada hoćete da kupite zlatnik koji se pravi od 22-karatnog zlata, njegova cena kreće se od 12.000 po gramu. Cena dukata u zlatarama, i to od 24- karatnog zlata, iznosi 23.000 dinara po komadu.

Podmetanje zaljubljenima

Briljanti su najveća prevara

Vereničko prstenje i burme najčešći su predmeti u koje se kao ukrasni detalji stavljaju briljanti, ali retko ko zna da iza njih može da se krije velika prevara i da zlatari ozbiljno mogu da se opare na tome, otkriva sagovornik Kurira iz jedne poznate beogradske zlatare. - Često se dešava da se u burme, na primer, ugrađuju briljanti od 0,1 karat koji ne vrede ni pet evra, a u zlatari ga naplaćuju i do sto evra! Da bi briljant nešto vredeo, potrebno je da bude u komadu, i to da ima minimum 0,3 do 0,4 karata. Takođe, i oni koji žele skupoceni poklon za, na primer, voljenu žensku osobu, kupe briljant od 0,5 karata, čija cena zavisno od boje i čistoće košta i do 2.500 evra, ali zato posle u prodaji vredi jedva 500 evra - kaže naš sagovornik.