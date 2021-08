DA JE MOGAO DA ME UBIJE, UBIO BI ME: Miroslav Lazanski sedeo za istim stolom sa 3 maršala SSSR! A evo kada se kao novinar postideo

Miroslav Lazanski uspeo je ono što niko pre ni posle njega nije - da u istom trenutku razgovara sa tri maršala SSSR-a. Takođe, bio je jedan od retkih novinara sa ovih prostora koji je intervjuisao čak dva komandanta NATO alijanse, navodi MONDO.

"Bila je to zima 1988. Moskva. Intervju sa maršalom Jazovom, tada ministrom odbrane SSSR. Ja sam inače 1982. imao intervju sa maršalom Ahromejevom, načelnikom generalštaba pa 1987. intervju sa maršalom Kulikovom, komandantom Varšavskog pakta.

I te 1988, bilo je predveče... Decembar 1988. Ja u kabinetu maršala Jazova a on mi kaže - da pozovem Ahromejeva i Kulikova. I dođoše i oni. S jedne strane stola tri maršala SSSR a sa druge strane Laza. To više niko sa prostora od Triglava do Vardara neće doživeti", rekao je svojevremeno Lazanski.

Kako je istakao to je za njega bilo najveće profesionalno priznanje.

"Oni znaju da sam ja u mom poslu bio korektan. Sve što je rečeno tako je i napisano. Nikad nisam težio senzacionalizmu. Nikad nikoga nisam zeznuo", ispričao je Lazanski.

Napomenuo je kako je radio intervju sa dva komandanta NATO pakta u vreme kad, kako kaže, ovi danas što talambasaju o NATO nisu znali šta je NATO ili se još nisu rodili.

"Radio sam intervju sa komandantom Rata zvezda generalom Džejmsom Abrahamsom. To je bio prvi intervju koji je on dao nekom stranom novinaru. Ja sam 1983. u tekstu koji je objavljen kad sam bio u San Francisku utvrdio da je Rat zvezda samo pokradena ideja Nikole Tesle. Oni su to preveli i njima se to u Pentagonu svidelo", prisetio se tada Lazanski.

A onda je otkrio i šta se desilo kada je radio intervju sa komandantom britanske flote u ratu za Foklande ser Džon Vudvordom.

"Tu sam se postideo na kraju intervjua. Pitam ja njega na ga na kraju – vi ste pobedili Argentinu u ratu na Foklandima.

- Jesam.

- Šta ste dobili za to? Čin?

- Dobio sam titulu sera od kraljice.

- Pa zar samo to?, omakne se meni onako seljački.

A meni titula sera ne znači kao što znači Englezima. Meni znači čin, zvezdica više. Samo me je mrko pogledao. Da je mogao da me ubije, ubio bi me", ispričao je Lazanski.

Miroslav Lazanski preminuo u 71. godini. Lazanski je umro u svom domu u Beogradu od posledica srčanog udara. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.

