Lovačko udruženje Minićevo okuplja zaljubljenike u prirodu više od jednog veka, a ono što je važno - u aktivnostima učestvuju i mladi ljudi koji brinu o životinjama i očuvanju knjaževačkog područja kojim gazduje.

foto: Kurir televizija

Mi smo želeli da vidimo kako lovci provode jedan dan. Poveli su nas na pravu ''off road'' avanturu i to samo do hranilišta za divljač, koju obilaze po potrebi.

- Godišnje moramo da obezbedimo za divljač oko 600kg soli da , 5 tona kukuruza, 12 tona kabaste hrane i oko 1000kg lomljenog zrna za jarebice i fazane. Imamo i ravnicu i planinu, krećemo sa nekih 80m nadmorske visine do 1200m nadmorske visine. Tereni su uglavnom teški i teško prilazni, imamo 14 sela na našem terenu - rekao je Aleksandar Lakić, upravnik lovišta.

foto: Kurir televizija

Lovci koji obilaze knjaževački kraj imaju brojne aktivnosti, a u njima učestvuju i mladi ljudi, oni su deo udruženja koje opstaje više od jednog veka.

foto: Kurir televizija

- Pravimo lovačke zabave, pred sezonu imamo 2 puta organizovano gađanje glinenih golubova - kaže Đorđe Velinov, Lovačko udruženje Minićevo.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

