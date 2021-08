KURIR REŠIO DILEMU: Domaća turšija slasnija i jeftinija od kupovne! Ovo su CENE, matematika sve pokazuje!

Kraj leta je vreme kad sve uveliko zamiriše na paprike, a domaćicama se uvek budi večita dilema, šta se više isplati - spremati zimnicu kod kuće ili kupiti pakovane tegle?

Svakako je uvek najbolje jesti domaće, a računica kaže da je tako i jeftinije, jer se, recimo, na tegli cvekle može uštedeti i do deset puta, pa zato pomama na pijacama krajem avgusta ne jenjava.

Priprema ajvara posao je od dva dana, a za jednu veliku teglu potrebno je oko 400 dinara, rekla nam je jedna baka prodavačica s beogradske pijace, koja svake godine sprema zimnicu za svoju porodicu.

Puno posla oko ajvara

- Kilogram paprike je od 100 do 120 dinara. Uvek se mogu kupiti i lošije i jeftinije, ali je za ajvar bolje da budu mesnate. Za teglu ajvara potrebno je tri do tri i po kilograma pečenih paprika. Ako je cena 100 dinara, to je već 300 dinara samo za paprike. Tegla s poklopcem je 30 dinara. Kad se dodaju ulje, so, šećer, i ko voli plavi patlidžan, to je minimum 400 dinara za teglu. Plus uloženo vreme - kaže naša sagovornica. Ko se dvoumi da li da sam sprema, mora da zna da tegla pravog domaćeg ajvara košta 600-700 dinara, a da su one jeftinije, od oko 350 dinara što se prodaju u marketima, najčešće od kuvanih, a ne pečenih paprika.

foto: Privatna Arhiva

Krastavčići "papreni"

Sitnim krastavčićima kornišonima cena iz godine u godinu ne pada i ne mogu se naći ispod 100 dinara za kilogram, a ide i do 150 dinara ako su kvalitetniji, svežiji. Od 10 kilograma može da se dobije do 24 tegle. Za to je potrebna jedna esencija koja košta 230 dinara. Džak od 10 kilograma košta 1.000 dinara, tegle su (ako ih nemate) 30 dinara. Uz sve dodatne začine, tegla krastavčića u domaćoj radinosti može da bude i ispod 100 dinara, a toga retko ima i na sniženjima u prodavnicama.

foto: Profimedia

Šarena salata maltene džabe

Šarena (mešana) salata spada u najmanje zahtevnu i najjeftiniju zimnicu. Na primer, za šarenu salatu potrebno je četiri kilograma kupusa, čija cena je 30 dinara za kilogram. Potom su potrebna dva kilograma krastavčića (100 dinara kilogram), dva kilograma paprika (jeftinijih od 60 dinara po kilogramu), dva kilograma šargarepe (40 dinara kilogram) i isto toliko zelenog paradajza (50 dinara kilogram). Tako povrće ne košta više od 700 dinara, a od te količine dobije se čak 15 tegli. Tako tegla izađe manje od 50 dinara, dok im je cena u marketima i do 420 dinara.

foto: Printscreen/Youtube/ Uradi Sama- Ideje za kreativce

Cvekla i do 10 puta jeftinija!

Cvekla je jedna od najisplativijih zimnica. Od pet kilograma cvekle ispadne vam u proseku oko devet tegli zimnice, a uz nju su od dodatnih sastojaka potrebni samo poneka kašika soli, šećera i konzervans. Ako nabasate na jeftinu cveklu, tegla zimnice može da vas izađe i samo 30 dinara, dok je ista u prodavnicama i do 310 dinara, odnosno čak 10 puta skuplja!

foto: Profimedia

Cene povrća na pijacama Paradajz 30-80 Paprika 50-120 Kupus 30-60 Karfiol l60-70 Cvekla 50-80 Kornišoni 40-60 * Cene u dinarima po kilogramu

Domaća ili kupljena zimnica Vrsta Domaća Kupljena Ajvar 400 350-700 Kornišoni 80-100 100-200 Šarena salata 50 135-420 Cvekla 30 170-310 * Cene u dinarima po tegli

Ovo može ozbiljno da iznervira domaćice Na akciji jeftinije, ali kvalitet upitan Čim iz kuće izvetri miris spremanja zimnice, sav trud i rad domaćica može biti demotivisan. Razlog tome su veliki industrijski proizvođači koji u većim trgovinskim lancima prodaju zimnicu po izuzetno niskim akcijskim cenama. Tako se krastavčići, doduše oni malo krupniji, mogu naći već za 99 dinara, dok oni sitni drže cenu i do iznad 200 dinara. Ajvar, za koje je upitno kako je pripreman i šta je u njemu, na akciji se može naći i za 199 dinara. Cena tegle cvekle je 119 dinara u marketu. Šarena salata često se prodaje u prodavnici i za 89 dinara.

Kurir.rs / Suzana Trajković