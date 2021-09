GORAN PAPOVIĆ ZA KURIR: Majstori vam preko telefona kažu jednu cenu, a kada vide vaš stan, krenu da vas ucenjuju!

Poslanici Skupštine Srbije započeli su razmatranje Predloga zakona o zaštiti potrošača, kojim bi trebalo da bude uspostavljen institucionalni okvir za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, uveden registar potrošača "Ne zovi" u kom će se nalaziti sugrađani koji ne žele da primaju reklamne poruke i pozive i kojim će, kako se najavljuje, biti uvedena bolja zaštita putnika.

Novi zakon, kako je navedeno u obrazloženju predloga, potreban je zbog nepostojanja preciznog broja potrošačkih sporova koji se vode pred sudovima, nepostojanja efektivne kazne, i zbog neusklađenosti potrošačkog prava Srbije sa novim propisima EU.

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) smatra da je najvažnija stvar u novom zakonu uvođenje prekršajnih naloga.

- Upravo je NOPS predložio da se uvedu prekršajni nalozi, odnosno da se tržišnim inspektorima da mogućnost da na licu mesta napišu kaznu za prekršaje trgovaca za koje nije potrebno dokazivanje. Međutim, već sada se vidi da se moraju napraviti podzakonski akti kako bi se jasno znalo koji su to tačno prekršaji. Ako je, primera radi, jedna cena na rafu, a druga na kasi jasno je da je to vidljiv prekršaj. Isto tako, ako trgovac nije odgovorio na reklamaciju potrošača u roku od osam dana, može odmah da bude kažnjen. Međutim, neke stvari je potrebno dodatno precizirati - kaže Papović koji ističe da je ovo jako važno jer su sudovi pretrpani, pa predmeti zastarevaju.

foto: Profimedia

Dobru izmenu u zakonu predstavlja to što će majstori i drugi pružioci usluga biti u obavezi da za svaki račun koji je veći od 5.000 dinara naprave specifikaciju troškova i da tačno napišu šta moraju da urade ili kupe, kao i koliko će to koštati.

- Majstori su do sada davali cene odokativno. Vi ga pozovete, on vam kaže jednu cenu, dođe kod vas, vidi vaš stan, nameštaj, da ste možda sami, krene da vas ucenjuje. Sada, ako je cena usluge veća od 5.000 dinara, on mora dati predračun i objasniti šta sve ugrađuje. Ako ne pristanete - nikom ništa. On mora u predračunu da kaže okvirnu cenu i ta cena ne sme konačno biti veća od 15 odsto - kaže Papović i dodaje da će NOPS tražiti i izmene i dopune zakona u smislu da se uvede mogućnost kolektivne tužbe: - Nije isto ako potrošač pojedinačno tuži za jednu neispravnu viršlu ili mi tužimo za tone i tone viršla.

Kurir.rs/R. K.