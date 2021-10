ŽIVE U SRBIJI I TEŠKE SU SAMO 150 GRAMA, A USPEVAJU DA PRELETE SREDOZEMNO MORE I PAKAO SAHARE: Nisu laste! Znate li kako se zovu?

Tokom seobe iz Srbije lete čak i do južne Afrike. Fascinantne ptice, duge 29-32cm i teške tek 150gr uspevaju da prelete Sredozemno more, nakon čega ih dočekuje druga prepreka, surova Sahara. U našu zemlju vraćaju se u aprilu i gnezde se do jula u dupljama starih stabala koje prave druge vrste ptica, uglavnom detlići. Nažalost, neodgovorna seča starih stabala dovela je do toga da je broj raspoloživih duplji sve manji, a konkurencija među pticama dupljašicama sve veća.

Da bi ih sačuvali, zaštitari ptica im prave veštačke duplje. Pogledajte kako ih one rado nastanjuju:

Promo tekst