AMPUTIRANE NOGE, ŠLOGOVI, UMIRANJE NA LICU MESTA! Dr Zdravković: Tako je bilo, a onda je vakcinacija smanjila smrtnost od trombova

Doc. dr Marija Zdravković, direktorka KBC Bežanijska kosa, koja je za Kurir rekla da je u toj bolnici u odnosu na jul prošle godine, kada nije ni postojalo cepivo, gotov prepolovljena smrtnost od kovida zahvaljujući vakcinaciji, otkrila je i da je imunizacija pomogla i smanjivanju tromboza koje su upravo odnosile brojne živote.

Vakcinacija je doprinela, navela je dr Zdravković, da mnogo manje ljudi umire od trombova.

- Imamo i mnogo manje tromboembolija jer vakcinisani ne umiru od tromboze. Vakcina definitivno smanjuje učestalost, a to je izuzetno važna stvar, te akutne tromboze zbog koje su ljudi imali amputirane noge do kolena ili čak do kuka, što su strašno teške operacije. Zbog tromboze su i umirali na licu mesta, imali su šlogove - naglasila je za Kurir dr Zdravković i dodala.

- Klinička slika vakcinisanih je daleko od te strašne koju prouzrokuju tromboze. Nama onih strašnih i naglih umiranja kod mladih ljudi kada krene tromboza.

Kurir.rs/J. S. S.