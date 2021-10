ZIMSKE GUME OBAVEZNE OD PONEDELJKA! KAZNE SU DO 800.000 DINARA! Otkrivamo šta se dešava U SLUČAJU UDESA!

Upotreba zimske opreme obavezna je od ponedeljka, 1. novembra, a zamena sva četiri pneumatika košta od 500 do 1.500 dinara. Pravilnik o tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima precizira da vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, pa ako u tim uslovima i dalje vozite sa letnjim gumama, saobraćajni policajci će vas debelo kazniti.

- Zakon o saobraćaju nalaže da su zimski pneumatici obavezni od 1. novembra do 1. aprila, ali ne morate ih imati ako je lepo vreme, već samo ako su na putu sneg, led ili poledica - potvrđuje za Kurir Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Međutim, ako se, na primer, iz sunčanog Beograda uputite put Rudnika, gde vas uhvati jedna ovakva nepogoda na putu, u tom slučaju ste u problemu.

- Kazna za one koji nemaju zimske pneumatike je od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, a 60.000. do 800.000 za pravna lica! - kaže Okanović i dodaje da nepoštovanje datuma koji je predvideo zakon može i da vam upropasti život, ukoliko se vašom krivicom dogodi saobraćajna nezgoda.

- U slučaju saobraćajne nesreće prouzrokovane neispravnim pneumaticima, i vozač i vlasnik vozila su dužni da isplate svu štetu nastalu u udesu, a vrlo često su to milionski iznosi. Ako se ne plati, ide se na sud, potom na izvršenje, skidanje od plate i slično. Tako gledano, ipak se više isplati ispoštovati datum nego rizikovati veliki problem - rekao je on i podsetio da ako u udesu dođe do smrtnog ishoda, propisana kazna zatvora može da iznosi između dve i 12 godina.

Kada je reč o zameni guma, iz jedne beogradske vulkanizerske radnje kažu da gužve pred 1. novembar jesu veće, a da im je udarna subota, i to posle 10 sati, kada se ljudi razbude. Sledeći kolaps za vulkanizere je onda kad "iznenada" zaveje.

- Osetno imamo više posla, neke kolege čak i produžavaju radno vreme, pa rade i nedeljom, jer je sad pik sezone u ovom poslu. Zamena pneumatika zavisi od veličine guma, toga da li su na felnama ili ne, a dodatni trošak je balansiranje ili neka potencijalna oštećenja felni. Tako zamena okvirno košta od 500 do 1.500 dinara za sva četiri točka, a balansiranje i stavljanje guma na automobil može da košta i do 4.200 dinara - rekao nam je vlasnik ovog auto-servisa.

Ovo je zimska oprema - pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima vozila vrste M1 i N1 (dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra) - lanci, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka - za vozila vrsta M2, M3, N2 i N3 obavezni deo zimske opreme je i lopata, osim za vozila javnog gradskog prevoza

