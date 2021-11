PREMIJERKA BRNABIĆ NA SEDNICI NACIONALNOG KONVENTA O EU: Ponosna sam na to što smo uradili, kako smo se borili protiv pandemije

Premijerka Ana Brnabić prusustvuje sednici dijaloga sa Nacionalnim konventom o EU.

Sednica je na temu Javnog zdravlja, kovida i vakcinacije, a prisustvuje i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Premijerka Brnabić je istakla da je odlično razgovarati u ovom formatu.

- Mi smo sada već 21. mesec u pandemiji, skoro dve godine. Tokom čitavog trajanja pandemije mi smo bili uvek krivi i svi pričamo o nekim ličnim utiscima. Čujemo neke kontradiktorne poruke, kako od SZO, tako od Kriznog štaba posledično, ali najkontradiktornije od onih koji kritikuju Krizni štab. Pa su tako restriktivne mere "iživljavanje nad građanima i uvođenje diktature kroz zloupotrebu pandemije", a onda nekoliko nedelja kasnije, "zarad političkih poena" radimo nešto duprotno i ne donosimo mere. Ja sam inicirala ovaj dijalog, on je moja molba i moja inicijativa, zato što sam smatrala da treba da sednemo i da se pogledamo u oči i vidimo ko je šta uradio. Kada pričamo o vakcinaciji i o tome zašto je neuspešna, ja nemam predstavu kako mi možemo biti krivi za to, koji smo jedini pozivali na vakcinaciju, a ovde imamo lekare koji nikada nisu pozvali na vakcinaciju. Niko ne kaže mi možda imamo problem u društvu, nego kaže kriva je Ana Brnabić. Mi do sada imamo nekoliko krivičnih prijava, ja i Zlatibor Lončar, od zatvranja ljudi do toga što nismo donosili mere. Tokom ove pandemije bilo je šta god ga imate da kažete protiv Vlade recite i zloupotrebite. I uvek je neko drugi bolji i treba da se ugledate na druge, pa smo i ovaj dijalog počeli rečima Trudoa - istakla je premijerka.

- Sve i uvek je bila lična percepcija šta nam prija i odgovara da kažemo. Pitanje je kako smo mi svi našim činjenjem doprineli do te konfuzije i stepena vakcinajcije i verovanja ili ne verovanja merama. Od prvog dana smo se trudili da sapletemo Krizni štab, pa čak i suludim idejama da on ne postoji. Sa druge strane Vlada Srbije je uz veliku podršku predsednika uradila mnogo. Izgradili smo 3 bolnice. Prvi smo u kontinentalnoj Evropi nabavili vakcine, mi smo jedina zemlja koja ima 5 vakcina na raspolaganju. Omogući slo efikasan sistem za prijavu za vakcinaciju. Pokrenuli smo proizvodnju i punjenje vakcina. Kad smo počeli pandemiju mogli smo da obradimo 500 PCR testova dnevno, danas možemo da obradimo između 20 i 25 hiljada. Nabavljali smo sve lekove i nalazili novac za to. Povećali smo plate medicinskim radnicima, nastavili program zapošljavanja najuspešnijih diplomaca - istakla je premijerka.

- Pripremili smo sveobuhvatni program digitalizacije zdravstva. Do kraja godine ćemo objaviti i mobilnu aplikaciju za građane u kojoj će moći da vide svoju medicinsku dokumentaciju iz državnih ustanova. Ja sam ponosna na to što smo uradili, kako smo se borili protiv ove pandemije. Žao mi je što smo svedočili raznoraznim zloupotreba, što sam morala i u roku od 9 dana da čujem potpuno dijametralno suprotne poruke o tome šta treba ili ne treba da radimo i to od vrlo važnih organizacija, i što smo svi morali da snosimo posledice takvih neodgovornih politika i odluka - istakla je Brnabić.

- Ovakve pandemije društvo može da pobedi samo jedinstveno, nikako podelama - zaključila je ona.

Obraćanje ministra zdravlja Zlatibora Lončara

- Nije bitno šta je neko rekao, kao na primeru Kanade, bitno je šta je neko uradio. Bitno je šta su osetili građani Srbije, šta su osetili pacijenti i kako prolazi zdravstveni sistem. Ono što svi treba da znaju je činjenica da je retko u kojoj zemlji na bolničko lečenje primljeno najviše po 12 posto obolelih od korone, više od toga nije moglo da bude zbrinuto u velikom delu zemalja EU. U Srbiji se zbrinjava oko 30 posto pacijenata u bolnicama. Zamislite razliku između građana Srbije kojima je to distupno i građanu u mnogim zemljama Evrope koji ne mogu da dođu do lekara i koje u bolnicu primaju samo u teškom stanju. Srbija je izgradila kovid bolnice,nabavila opremu, sve lekove, nijedna zemlja se ne može toliko time pohvaliti. Uradili smo sve ono što je bilo do države da se uradi. Građani će iz toga zaključiti da li neko vodi računa o njima. Ova pandemija je dobar razlog da se ne vode ovakve teme, nego da gledamo kako da se ujedinimo jer ovo neće brzo proći. Nije momenat za analizu i raspravu, jer ovo i dalje traje. Moramo da se udružimo oko zajedničkih stavova i da pomognemo građanima i da sve ovo prođe. Da pokušamo da jedinstveni izađemo iz ovoga samo iz razloga da bismo spasili ljudske živote i građana Srbije. Lakše ćemo stići do cilja ako budemo bili jedinstveni - istakao je ministar Lončar.

(Kurir.rs/Novosti)