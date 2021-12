DRAMA U NIŠU: Kovid obolela trudnica prevremeno porođena, beba ima 1.180 grama MAMA: SAMO DA MALIŠAN BUDE DOBRO! GORKO SE KAJEM!

Trudnica iz Niša obolela od kovida morala je da bude porođena na samom početku sedmog meseca trudnoće. Mališan koji je rođen sa svega 1.180 grama trenutno je stabilno, a lekari daju sve od sebe da bude dobro, saznaje Kurir.

Tridesetogodišnja sada već porodilja, koja je u petak izašla iz bolnice, želi sa svima da podeli svoju priču, da ljudi iz njenih usta čuju koliko je strašno i šta svako od nas može da učini, a posebno trudnice, da ne bi prolazio kroz ovaj pakao. Ime, fotografiju i druge detalje koji će ovu mladu ženu učiniti prepoznatljivom nećemo, po njenoj želji, objavljivati jer su joj sada potrebni mir i oporavak.

Sve je, kako kaže za Kurir, počelo 14. novembra, kada je u kovid ambulanti, gde je otišla čim je dobila temperaturu, potvrđeno da je pozitivna.

- Bilo je to samo što sam ušla u sedmi mesec trudnoće, dobila sam blagu terapiju i poslata sam kući. Po savetu ginekologa otišla sam i na kovid ginekologiju u Klinički centar Niš. Dali su mi drugu terapiju i otišla sam kući - priča nam ova mlada žena, čiji je termin za porođaj bio februar 2022.

Međutim, kreću ozbiljniji simptomi, temperatura, malaksalost, pa odlazi na infektologiju UKC Niš i smeštaju je na kovid odeljenje ginekologije.

- Tu sam ležala dva dana, bila sam na 20 litara kiseonika, i već 21. novembra, na Aranđelovdan, prebacuju me na intenzivnu negu Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju. Odmah 22. novembra su me hitno porodili u 29. nedelji trudnoće. Bila sam nakačena na kiseonik i budna, porađali su me uz spinalnu anesteziju. Porođaj je prošao brzo, sinčića, koji je rođen sa 1.180 grama, nisam ni videla, odmah su ga odneli, između ostalog i da ga ne bih zarazila. Srećom, negativan je na koronu. Ni sama u tom momentu nisam bila ni za šta, na kiseoniku sam se borila da dišem, a i beba je istog momenta morala u inkubator. Meni su potom mogli da daju adekvatnu terapiju - priča žena, čiji suprug je bio negativan, a starije dete od godinu dana u međuvremenu je dobilo koronu i prošlo samo s jednodnevnom temperaturom.

Dok se borila za život, i sama se u intenzivnoj nezi svega nagledala, pa i smrti.

- Strašno je sve to gledati. Ali u svoj toj strahoti morala sam da ostanem pribrana koliko-toliko, da se koncentrišem na disanje i slušam šta mi govore doktori i anestetičari. To su fenomenalni ljudi, svi odreda, hvala im do neba. Maksimalno su požrtvovani, bore se za svačiji život. Zahvaljući njima sam uspela i evo me kod kuće s porodicom. Ali moj mališan je u inkubatoru, trenutno je stabilno i sada je najvažnije da on bude dobro. Meni, kao i čitavoj porodici, treba mir i odmor. Malaksala sam, umorna, sve mi je teško, ali svesna sam da oporavak ne ide preko noći - priča nam žena iz Niša.

A ona nije vakcinisana. I tu je suština onoga što želi sa svima da podeli.

- Nisam vakcinisana i gorko se kajem. Ginekolog mi je savetovao da se vakcinišem, da je dobro da to uradim i u trudnoći kad već nisam pre. Ali nisam ga poslušala, bojala sam se da ove nove vakcine nisu dovoljno istražene na trudnicama. I baš zato mediji bi mogli više da promovišu naučne studije, što bi ohrabrilo ljude da se vakcinišu - priča mama iz Niša.

Ni njen suprug nije želeo da se vakciniše, sve dok ih ova muka nije zadesila.

- Čim nam se ovo izdešavalo, otišao je i vakcinisao se. I sve žive nagovaram da se vakcinišu, apelujem, molim. Da sam bila vakcinisana, ovo mi se ne bi desilo. Ljudi treba da shvate da drugog rešenja do vakcinacije nema. Nažalost, mi smo to naučili na teži način. I bez vakcine nikad nećemo dostići kolektivni imunitet, a ni ljudi neće moći normalno da se leče. Da smo se svi vakcinisali, lekari bi radili svoj posao, operisali, lečili druge bolesti, a ne kovid pacijente - priča ova Nišlijka, koja je sada, po protokolu, u izolaciji od 14 dana.

