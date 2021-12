DANAS RUŽNO I HLADNO PA JOŠ S KIŠOM: 5 gradova jutros u minusu i hladnije od Sjenice u plusu, pogledajte! Sunce se vraća u sredu

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura od minus dva do tri, a najviša dnevna od pet do 11 stepeni Celzijusa.

foto: RHMZ Printscreen

U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa kišom. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od jedan do tri, a najviša dnevna oko osam stepeni Celzijusa.

foto: RHMZ Printscreen

Relativno povolјne biometeorološke prilike očekuju se za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su bolovi u mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije.

AMSS: U nižim predelima kolovozi suvi, zimski uslovi vožnje u planinskim krajevima Saobraćaj se u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije odvija uz zimske uslove vožnje, dok su u nižim predelima kolovozi pretežno suvi, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).Prohodnost puteva je dobra. Posle podne se očekuje veći intenzitet saobraćaja i više vozila na putevima. Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila. Kamioni na graničnim prelazima Batrovci i Šid, na izlazu iz zemlje, čekaju oko 60 minuta.

Kurir.rs/Beta