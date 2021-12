Kako izabrati dobar i kvalitetan starački dom

Treće doba može sa sobom da donese razne zdravstvene smetnje, koje remete normalan život i nameću potrebu za tuđom pomoći. Staračkih domova ima puno. Kako se snaći u tako velikoj ponudi i odabrati onaj pravi?

Bolji staracki domovi su oni koji nude sve što je potrebno za dostojanstvenu, sigurnu i mirnu starost. Ima ih više, ali kada dođe vreme da biramo, kako se odlučiti za jedan. Ima više merila po kojima treba da se rukovodimo.

Da li je važna lokacije staračkog doma? Odgovor može biti i da i ne. Sve zavisi od slučaja do slučaja. Naime, ako je porodica blizu doma za stare, lakše će doći u posetu. Međutim, ako su mladi trenutno negde daleko, npr. van granica i dolaze nekoliko puta godišnje ili ređe, onda je adresa doma za stare manje bitna. Češći slučaj je da je, ipak, važno da dom za stare bude što bliže kući ili radnom mestu, te da tako bude i pristupačniji. U moru svakodnevnih obaveza važno nam je da uštedimo svaki mogući trenutak. Samim tim, u dom koji je blizu, češće ćemo moći da svratimo i posetimo svog roditelja, rođaka ili prijatelja. Lokacija doma za stare je važna i iz aspekta njegovog neposrednog okruženja. Ima sasvim dovoljno ovakvih ustanova i u urbanim i u ruralnim sredinama. Jača veza sa prirodom i potreba za mirom i tišinom, može biti dovoljan motiv da se neko odluči za starački dom u selu ili negde van bilo kakvog naselja. Prednosti ovakvih mesta su veće prostranstvo dvorišta i zelenih površina, kao i veća unutrašnja kvadratura. Osećaj da žive u prirodi ili na selu, okruženi šumama ili beskrajnim poljima, mnogima donosi spokoj. Koliko god da je osoba, za koju se bira dom za stare dementna, dezorijentisana i nije u stanju da samostalno odlučuje, treba voditi računa o tome da mesto gde će ona boraviti bude prijatno, sigurno i udobno.

Šta o kvalitetu staračkog doma govori njegova cena? Cena ne mora uvek da bude reper. Ona zavisi od više stvari i nije za sve ista. Oni korisnici čije je zdravlje više narušeno, te stoga zahtevaju veću pažnju i intenzivniju negu, izdojiće više novca za usluge nego drugi. Takođe, tip smeštaja, tj. vrsta sobe može povećati cenu. Najskuplji su apartmani i jednokrevetne sobe. Ovaj tip smeštaja nije nužno i najbolji izbor. Nekim osobama ne odgovara da su same, tako da treba dobro razmisliti o tome šta je najbolje. Mišljenje samog korisnika je presudno, naravno pod uslovom da je osoba zdravstveno i zakonski sposobna da donosi odluke. Kada imate ograničen budžet, pitanje koje se postavlja jeste da li bi starijoj osobi više odgovaralo da bude u jednokrevetnoj sobi u jeftinijem staračkom domu ili da s nekim deli sobu u domu za stare koji je skuplji. Takođe, jedan od načina da se uklopite u zacrtan budžet jeste da date prednost kvalitetu ustanove, a ne njegovoj lokaciji. Može da se desi da idealan starački dom, koji vam po svim karakteristikama odgovara, a pri tom ima i pristupačnu cenu, bude dalje nego što ste vi to želeli. Tada treba izabrati ono što je najbolje za budućeg korisnika, a to je kvalitetna usluga.

Ako idete sistemom eliminacije, u prvom krugu izdvajate sve one staračke domove koji mogu zdravstveno da zbrinu stariju osobu. Svi oni dolaze u obzir. Potom, razmatrate svaki dom pojedinačno, sagledavajući njihove prednosti i mane. Razmotrite šta je to što je važno i koji uslovi primarno treba da budu ispunjeni. Na primer, ako je osoba za koju tražite smeštaj nepokretna, dobro je da dom ima lift ili pokretnu stolicu na stepeništu. S druge strane, osobama koje su pokretne prija šetnja i izuzetno je korisna za njih, tako da im odgovara kada starački dom ima pripadajući park ili veliko dvorište sa uređenim stazama.

Prilikom traženja najboljeg staračkog doma, treba proveriti šta je sve od medicinskih usluga uključeno u cenu. Obično domovi imaju svoje lekare opšte prakse, koji obavljaju redovne zdravstvene kontrole, dok se pregledi specijalista posebno zakazuju i naplaćuju, uz prethodnu saglasnost korisnikove porodice.

Pritisak da donesete pravilnu odluku ne treba da bude velik. Nakon što ste sagledali cene, uslove i stvorili neku sliku o kvalitetu usluga, rukovodite se unutrašnjim osećajem šta je dobar izbor. Međutim, ukoliko iz nekog razloga, posle izvesnog vremena želite da promenite svoju odluku, svakako da je i to moguće. Na primer, može da se desi da se ukaže slobodno mesto u staračkom domu koji vam više odgovara lokacijski, cenovno ili zbog nečeg trećeg, te da zbog toga starija osoba promeni dom.

Kompletan spisak staračkih domova i detaljne informacije o njima nalazi se na mirandre.com odakle je najbolje krenuti kada treba da pronađete mesto za svog ostarelog člana porodice. Upoređujući uslugu, cene i ostale karakteristike, na kraju ćete doći do staračkog doma koji je najbolji za vas i po svemu u skladu sa vašim potrebama i zahtevima.

