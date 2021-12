ZBOG OVOGA JE 12 PUTA VEĆA ŠANSA ZA RAZVOJ TEŠKE KLINIČKE SLIKE! Genetičar objasnio na koji način može da se BLOKIRA VIRUS

Skoro je duplo veća podložnost za nastanak kovida 19, a čak 12 puta veća šansa za razvoj teže kliničke slike, koja može dovesti i do smrtnog ishoda, ako pacijent ima loš genetski profil pojedinih antioksidantnih enzima, utvrdili su istraživači s Instituta za medicinsku i kliničku biohemiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Doktor Dušan Keckarević, forenzički genetičar i molekularni biolog objasnio je koja je to uloga antioksidantnog i ACE2.

- AC2 receptor je jedna supstanca koja učestvuje u metabolizmu i regulaciji krvnih pritiska, a u poslednje vreme je povezan sa interakcijom proteina koji se nalazi spoljnoj strani virusa i koji omogućava da se taj virus ubaci u ćeliju. Neka istraživanja su bazirana na tome da se razluči koji ljudi manje taj virus ubacuju u ćeliju, koji manje. Najčešće je tu princip ključ-brava. Dakle antigen je nešto strano, antitelo je ono naše i ako oni dobro fituju jedno u drugo brava se otključava. I tako reaguje taj AC2 receptor i neki spajk, šiljak proteina na spoljašnjosti virusa. I jedno rešenje koje bi moglo da da odgovor na to zašto neki ljudi oboljevaju, a neki ne od korona virusa je razlika u tom obliku tog AC2 receptora kako on ne intereaguje na najbolji način sa tim proteinom i to uvlačenje virusa u ćeliju se i ne dešava na najbolji način. U tom smislu možda dolazi do lakše kliničke slike. Ne mogu da komentarišem istraživanje, ali eto mogu da objasnim - rekao je Keckarević gostujući u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Šta novo donosi ovo istraživanje? Da li se tu radi o sastavu krvnih ćelija ili o mehanizmu odbrambenog sistema organizma?

- Sva ova istraživanja su uključena u te neke nasledne onove različitosti, odnosno različitog reagovanja ljudi prema "napadaču, okupatoru" te u tom smislu možda ćemo moći da otkrijemo koji su bitniji delovi virusa koju ćemo moći na neki način da blokiramo i da onu osobinu koju možda imaju ljudi koji ne uvlače lako taj virus u ćeliju primenimo na neki lek, ili apliciramo neki lek koji bi mogao da blokira odgovoarajuće delove virusa i gde biste vi jednostavno mogli da popijete lek, on vam obuhvati i blokira virus, taj spajk šiljak na pravi način i on nema interakciju sa AC2 receptorom i vi ste završili posao. Ako to napravite u vidu spreja za grlo, što može, vi osetite početak kašlja, odmah delujete, a ono što je važno za stvaranje teže kliničke slike je količina virusa koja uđe u organizam, vi odmah delujete i već ste na pola puta do izlečenja, tačnije do blage kliničke slike. Ova istraživanja se bave naslednom osnovom, tačnije, koje su to nasledne razlike koje bi mogle da dovedu do imunog odgovora na napadača - rekao je genetičar.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

10:39 REŠENA MISTERIJA! Otkriveno zbog čega neki ljudi ne osete nikakav simptom KORONE, dok drugi završe na intenzivnoj nezi