PORODICE SA DECOM ZAVEJANE NA MALJENU: Duže od 24 sata zarobljeni na planini ekipe Gorske službe pokušavaju da se probiju

Do 17 osoba, među kojima ima i dece, koji se duže od 24 sata nalaze zaglavljeni, zavejani i bez hrane u lovačkoj kući na Maljenu, turno skijama probija se ekipa Gorske službe spašavanja koja im doprema namirnice.

Reč je o nekoliko porodica sa decom, ljubitelja "ofroud vožnje", koji su otišli na porodično druženje na području Maljena, ali su se njihova četiri džipa zaglavila u snežnim smetovima na makadamskom putu Maljen-Ravna Gora, u reonu Bogdanice, na oko 9 kilometara od Tometinog polja.

Sa njima je juče, nakon prijave NN osobe policiji da ih je video, najpre u kontakt stupila Vatrogasno spasilačka brigada iz Valjeva, kojoj je jedan od mladića izjavio da su ostali bez goriva, stvari iz dva havarisana vozila prebacili u druga dva džipa, da se nalaze na neutvrđenom mestu u blizini reke Tinja u podnožju Maljena, a onda da su uspeli da peške dođu do prazne lovačke kuće Ribnica gde su naložili vatru i da nisu životno ugroženi, ali da nemaju hrane.

Ilustracija foto: RINA

Ekipe Vatrogasno spasilačke brigade pokušale su da krenu u njihovom pravcu i da im dopreme hranu, ali zbog izuzetno loših vremenskih uslova nisu uspele u tome, pa je jutros od 5 časova akciju spasavanja i dopremanja namirnica zavejanima preuzela Gorska služba.

Pripadnici GSS će turno skijama pokušati da se probiju do zavejanih ljudi u lovačkoj kući na Maljenu. Njihova spasilačka ekipa treutno pokušava da turno skijama dođe do zavejanih porodica u lovačkoj kući, kako bi im dopremili hranu. Inače, od poslednjeg mesta na toj lokaciji do kojeg je moguće doći terenskim vozilom, pa do lovačke kuće u kojoj se nalaze, ima nekoliko sati pešačenja.

Smetovi na Maljenu na pojedinim mestima viši su od jednog metra.

(Kurir.rs/Blic, P.V.)