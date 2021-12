GRAĐANI, OPREZ! Lopovi vam UKRADU NOVČANIK, a onda vas i banka opelješi! Za deblokadu OTETIH kartica uzmu vam i do 5.000!

Nesreća nikad ne ide sama! U to se uverila i naša čitateljka koja je sa redakcijom Kurira podelila bizarnu, ali, nažalost, uobičajnu pojavu. Naime, nedavno joj je ukraden novčanik, odmah je to prijavila policiji i pozvala kol centar banke da blokira platne kartice koje su bile u novčaniku, što je istog trenutka i učinjeno.

Posle prvobitnog šoka zbog džeparenja mogla je, bar joj se tako učinilo, za trenutak da odahne.

- Pomislih - ok, šta je, tu je, dobro je da nikad u novčaniku nemam keš, a kartice sam na vreme blokirala i ne mogu dodatno da me opelješe. Jesu u novčaniku bile i zdravstvene knjižice, dečije i moja, kao i lična karta i vađenje novih zahteva i vreme i novac, ali, hajde, preživeću i to - priča nam čitateljka. Dodaje i da joj je novčanik (naravno, bez to malo para koje su bile u njemu) pronađen, prolaznik je pronašao razbacane kartice po ulici, kao i dokumenta i doneo joj uz firmu u kojoj radi (pronašao je firminu karticu).

- Mojoj radosti nije bilo kraja, ali za kratko...Pozovem odmah banku da mi odblokiraju kartice, objasnim situaciju, kad - šok broj 2! "Gospođo, vaše kartice ne mogu nekim klikom da se odblokiraju, one su trajno poništene...ne postoje više. Moraćete u svoju ekspozituru da tražite nove" - saopštava mi glas s druge strane. Gutam knedlu, već bih se tako izurlala na operaterku, ali džaba...Šta mi je ona kriva..."Politika banke"..I digitalizacija, mislim se u sebi (onako kroz zube, razume se)...Što da bude jednostavno, kad može...Ma, dobro, pomislih, otići ću i u banku i tražiti nove kartice. Jeste gubljenje vremena, ali ok...Procedura. Kad ono...šok broj 3 me zadesio na šalteru: " U redu, sada ću popuniti fotmular za nove kartice, ove su nevažeće i ne postoji opcija da ih mi odblokiramo. Izradu novih kartica ne plaćate, SAMO deblokadu...To vam je, za četiri kartice koje ste imali (od kojih su mi jednu, onu dinarsu, uvalili a koja mi nikada i ničemu ne služi) 3.300 dinara" - ljubazno mi saopšti službenica banke preko šaltera.

Džaba i da se svađam, da sve po spisku, da postavim logično pitanje - ali zašto me dodatno pljačkate kad sam već opljačkana, da li sam namerno uništila kartice...i šta to, majku mu, na kraju krajeva toliko košta...Svašta htedoh da zaustim, ali...Samo sam zavezala jezik, nažvrljala potpis na silne papire i izašla...I eto, da se bar nadam da će se smilovati da mi do praznika izdaju novu plastiku koju sam debelo platila...Jer, ni to ne obećavaju - zaključuje naša čitateljka.

Kurir.rs

