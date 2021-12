STRAVIČNE BROJKE: Zbog cigareta u protekloj godini je 6400 ljudi dobilo RAK PLUĆA! Postoji ZDRAVIJA ALTERNATIVA, tvrde stručnjaci

Vlada Novog Zelanda ima ambiciozan plan da zabrani prodaju duvana novim generacijama, u pokušaju da postepeno potpuno ukine pušenje. Prema predlogu zakona koji bi trebalo da bude usvojen sledeće godine, oni koji danas imaju 14 ili manje godina nikada neće legalno moći da kupe cigarete i druge duvanske proizvode. Novi zakon podrazumeva da će se starosno doba za konzumiranje nikotina povećavati svake godine s ciljem da se stvori generacija Novozelanđana koji neće pušiti, rekla je ministarka.

O tome koliko duvanski dim šteti zdravlju govorili su ekonomista Mihajlo Rabrenović i dr Petar Borović.

- Duvan izaziva 28 obolenja, ostala pogoršava tako da treba uraditi sa ekonomskog aspekta i sa svih drugih aspekata. Jer nema narkomana koji pre toga nije bio pušač ili sedeo sa pušačima. Jedan oboleli od raka pluća košta nas preko 40-50 hiljada evra, 6400 ljudi je prošle godine dobilo rak pluća zbog duvana - rekao je Bojović gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Na Novom Zelandu je mali broj pušača, tačnije 11 odsto, kaže Rabrenović.

- Za sada samo jedna zemlja na planeti imati zabranu duvana, zove se Butan, a da li će Novi Zeland to uspeti, prvo to je još uvek predlog zakona, drugo da li će to moći da se sprovede i na koji način ostaje da se vidi - rekao je ekonomista.

- Prihode od duvana, Srbija dnevno za cigare ima negde oko 4-5 miliona evra, ali su izdaci za narušeno zdravlje 4.1 puta veće. Ni jedna životinjska vrsta neće uzeti biljku duvana osim čoveka - ističe Borović.

Mihajlo Rabrenović se na temu prihoda i rashoda države od duvanske industrije nije složio te smatra da troškovi pušača nisu toliko veliki kao što se misli.

- Jedna paklica cigareta ima akcizu oko 170 din, ali možemo da kažemo da životni vek pušača je uglavnom kraći i zato oni daleko kraće koriste penzioni fond. Tako da ja nisam siguran da su, ako zaista pogledamo analizu, troškovi pušača nisu tako veliki. Poznato je da duvanska industrija zapošljava oko 10000 ljudi u Srbiji, sa druge strane 14 odsto budžeta puni se upravo od te industrije, a ako znamo da je desetak odsto budžeta ukupno za troškove zdravstvenog lečenja tu vidimo da su daleko veći prihodi duvana nego rashodi. Treba edukacijom doprineti da ljudi budu svesni svojih izbora i onda su odluke njihove lične - kaže Rabrenović.

Što se tiče elektronskih cigara Borović smatra da je to najbolja opcija jer ima čak do 90% manje otrova.

- NIsu loše, najbolji je grejani duvan i on ima od 50-90 odsto manje otrova - zaključio je Borović.

