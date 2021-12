SRBIJI PRETI ENERGETSKA KRIZA! Šta nas čeka u narednim mesecima, prete li RESTRIKCIJE?

Teška energetska kriza s kojom se bori Evropa preti da ugrozi i Srbiju. Članovi vlade i šefovi energetskog sektora danas su na sastanku u Predsedništvu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarali o stanju u energetici i o daljem snabdevanju privrede i građana. Iako je trenutno situacija stabilna, svakodnevno se vodi borba sa krizom koja preti.

Kako će proteći zima, da li će prenategnuti energetski sistemi izdržati grejnu sezonu? Da li prete restrikcije i havarije na sistemima? Koja su moguća trajna rešenja za postizanje bolje energetske efikasnosti?

Na sva ova pitanja odgovor su dali direktorka Instituta za azijske studije prof. Dragana Mitrović i Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca.

- Ovo sada što nam se dešava i što se dešava je pridruženje globalnim problemima. Imamo sve uslove da budemo energetski bezbedni, ali desio se niz dešavanja koji je uslovio snabdevanje Srbije energijom od najvećeg svetskog dobavljača. Prisetimo se analize koja je sprovedena na EPS, pokazalo se loše rukovođenje. Mi građani to finansiramo i u trenutku kada nam najviše treba struja, dolazimo u situaciju da veliki broj ljudi ostane bez struje. - rekla je Mitrović gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

Rečeno je da će se u narednom periodu pojačati proizvodnja uglja.

- Koliko je meni poznato, mi se snabdevamo najviše ugljem. 60 odsto energije dobijamo od uglja. Ugalj je prljava energija i to je sve trenutno rešenje, to su fosilne energije i na globalnom nivou se apeluje da se smanji upotreba uglja - rekla je Mitrović.

Postoji li opasnost od nestanka struje kao što je bio slučaj pre neki dan.

- Opasnosti uvek postoje, teško da će se sve opet tako poklopiti ali nije nemoguće. Imali smo probleme sa proizvodnjom i distribucijom energije. Praktično, teško da će se ponoviti i jedna i druga stvar kao što je bio slučaj početkom nedelje. Daleko smo od toga da smo na bezbednom prostoru, treba prvo doći do toga da uspostavimo normalne odnose u samoj proizvodnji a to toga će teško doći jer ova havarija koja se desila, desila se samo zbog samog lignita koji nije bio dovoljno čist. Trebaće vremena da dođemo do novog lignita. Suočeni smo sa velikim problemom - rekao je Atanaković.

Ostvarena cena za isporuke Ruskog gasa Srbiji za prvih sest meseci 2022. po ceni od $270/1000m3 predstavlja veliki uspeh za našu zemlju.

Ovo posebno kad se uzmu u obzir trenutna nestašica ovog energenta u Evropi, tržišne okolnosti na Evropskim berzama gasa, kao i visok stepen fleksibilnosti u povlačenju količina koji je obezbedila naša strana.

- Najviše se ljudi pitaju koja će biti cena gasa po novom ugovoru. Imajući u vidu krizu mnogi misle da će neka slična, nepovoljna cena gasa biti nametnuta. Sa druge strane ne mislim da će ta nova cena biti ekstremno visoka, to je desetogodišnji ugovor gde moraju i kupac i prodavac biti zadovoljan - rekla je Dragana Mitrović.

