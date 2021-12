OVO JE ZNAČENJE VAŠEG PREZIMENA: Jovanović, Petrović, Nikolić imaju posebno poreklo, a za ova sigurno niste znali da su ŽENSKA!

Naša današnja znanja o prezimenima proizilaze iz činjenice da se s njima rađamo pa su stoga ona nešto uobičajeno, nešto o čemu ni ne razmišljamo. Ime nam redovno daje neko kome smo dragi, majka, otac, rođak, kum ili neki porodični prijatelj.

Stoga imena gotovo bez izuzetka iskazuju neku dobru, poželjnu karakteristiku ili iskazuju nadu da će njegov nosilac postići cilj zadat imenom. S prezimenima je u dobroj meri drugačije: njih nam daju oni udaljeniji, ravnodušni i manje dobronamerni, pa otuda ponekad i rugalačka prezimena.

Prezimena, u stvari, uvek nasleđujemo od svojih predaka. Ime i prezime su lična karta svakog čoveka. Ime predstavlja i oličava ličnost, prezime tradiciju, poreklo, korene i pretke.

foto: Kurir Televizija

Nastanak današnjih prezimena u Srbiji vezuje se za kneza Aleksandra Karađorđevića koji je 1851. godine jednim aktom naredio uspostavljanje trajnih prezimena po najstarijim i najznačajnim precima.

Jovica Krtinić predsednik Društva srpskih rodoslovaca "Poreklo" za Kurir televiziju pojašnjava nam poreklo prezimena.

- Kada pričamo o prezimenima kao što su Marković, Jovanović, Nikolić, Petrović to su tipična patronimska prezimena dato po imenima naših predaka. Takvih prezimena ima najviše. Prezimena poput Milić, Jelić, Marić dati su po ženskom pretku, to su takozvana matronimska prezimena, nekad su žene ostajale same ili su muževi ginuli u ratovima, deca bi ostajala sama i tu su decu po njihovim majkama nazivali - govori Krtinić.

foto: Kurir Televizija

Nastajala su prezimena i po zanimanjima poput Moler, Kalajdzić po kalajdzija, Meštrović po mešter (učitelj). Nastajala su prezimena i po fizičkim osobinama gde nam je Jovica za "Puls Srbije" objašnjava:

- Prezime Šestović to je najčešće prezime koje se dobijalo zbog fizičke anomalije šesti prst na nozi ili ruci. Čak znam mladića koji se preziva Šestović i koji u porodici ima nekog koji ima šest prstiju -

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

05:28 TAMARA DRAGIĆ KONAČNO OTKRILA: Evo zašto neće promeniti prezime nakon razvoda

-