DANAS SUNČANO ALI HLADNO: Za vikend prolećne temperature, pa sledi obrt! Evo kada se opet očekuje sneg

U Srbiji će ujutru biti oblačno sa slabim mrazem, dok će posle podne biti pretežno sunčano i hladno.

Duvaće slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura kretaće se od -9 do -4, a najviša temperatura od 0 do 3 stepena.

Četvrtak

Ujutro sa mrazem, mestimično maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana umereno oblačno i toplije. Vetar slab i umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od -10 do -4 stepena, a najviša od 0 do 6 stepeni.

Petak

Ujutro sa mrazem, mestimično maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana umereno oblačno i još toplije. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura u većem delu od -2 do 2 stepena, na istoku i jugoistoku do -7, a najviša od 5 stepeni na jugoistoku do 15 na zapadu Srbije.

Subota

Umereno oblačno i toplo. U planinskim predelima intenzivno topljenje snega. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južnih smerova. Najniža temperatura od -2 do 8 stepeni, a najviša od 8 na jugoistoku do 18 stepeni na zapadu Srbije, navodi se na sajtu RHMZ.

Do utorka (28.12.) pretežno oblačno, ali toplo za ovo doba godine, povremeno sa slabom kišom. U planinskim predelima dalje topljenje snega. Od srede (30.12.) zahlađenje, u nižim predelima mešovite padavine (kiša i sneg), a na planinama sneg.

(Kurir.rs)