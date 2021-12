MINISTAR ODBRANE U SREMSKOJ MITROVICI: Proveo dan s pripadnicima 1. brigade KoV

BEOGRAD - Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović istakao je danas, posle obilaska jedinica 1. brigade Kopnene vojske u kasarni „Boško Palkovljević Pinki“ u Sremskoj Mitrovici, da ga uvežbanost naših posada uverava da Prva brigada i celokupna Kopnena vojska na najozbiljniji način uzimaju u obzir da treba da budu najefikasnija vojna sila u ovom delu Evrope. On je posebno istakao značaj modernizacije višecevnog lansera raketa „Oganj“ M-17 kojim je naoružan 13. divizion SVLR, a koji je proizvod domaće pameti. Reč je o sredstvu koje spolja liči na ono koje je nasleđeno iz vremena JNA, ali je daleko efikasije, jer je u stanju da, umesto za 20 minuta, ostvari dejstvo po cilju za samo tri minuta, odnosno da izvrši dva gađanja za sedam minuta, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

foto: Ministarstvo odbrane

- Imali smo prilike da vidimo šta znači dobro obučena posada, dobra komanda i, naravno, opremanje, uz oslanjanje na naše resurse, na našu domaću pamet i na sredstva koja pravimo u našoj zemlji. Naši tenkisti su na međunarodnom Tenkovskom biatlonu u Rusiji ove godine ušli u polufinale, što je zaista izuzetan uspeh, uzimajući u obzir koliko je oštra i teška konkurencija, i mnogo govori o njihovim sposobnostima – podsetio je Stefanović, nakon prikaza dela obuke 15. tenkovskog i 16. mehanizovanog bataljona. On je istakao da će naša vojska nastaviti da se modernizuje. - Hoćemo da uložimo još sredstava i zahvaljujući predsedniku Vučiću ta sredstava su nam i odobrena. Hoćemo da se i na taj način zahvalimo ljudima iz Vojske koji su posvetili svoj život Srbiji time što ćemo uložiti u njih, u njihovo opremanje, u nove uniforme i u novu opremu. Drago mi je da sam danas mogao da razgovaram sa svakim vojnikom i da mi zaista kažu iz prve ruke šta je to što oni očekuju. Važno nam je da i pored opreme, tehnike i unapređenja objekata, svaki pripadnik Vojske bude zadovoljan brigom o njemu. Hoćemo da ti ljudi vide da njihova zemlja napreduje, a da se to oslikava i u njihovom standardu i kroz platu i sve drugo– rekao je ministar. On je ovom prilikom požeo i svim pripadnicima Garnizona Sremska Mitrovica sve najbolje za predstojeće praznike.

foto: Ministarstvo odbrane

- Želim vam da provedete praznike sa porodicama, da mi uvek budemo spremni, a da nikada ne treba da reagujemo – rekao je ministar odbrane. Sa ministrom Stefanovićem, prilikom današnjeg obilaska, bili su i zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Petar Cvetković, načelnik štaba Komande Kopnene vojske brigadni general Željko Tramošljika i pukovnik Dragan Radaković, načelnik štaba Prve brigade KoV. Pripadnici 13. diviziona samohodnih višecevnih lansera raketa danas su prikazali rad posluge SVLRD Oganj M-17 prilikom izvršenja posrednog gađanja, dok su pripadnici 15. tenkovskog bataljona predstavili rad posade tenka M-84 u različitim taktičkim situacijama. Ministru Stefanoviću predstavljen je i segment rada na trenažeru za obuku nišandžije i sistem za obuku u nišanjenju i gađanju na tenku M-84.

Kurir.rs