IMAM CRNO NA BELO: Anđus otkrio šta se dogodilo sa 30.000 evra koje mu je POLICIJA ZAPLENILA prilikom hapšenja

Novinar Dejan Anđus (52) rekao je danas da mu je sudskim putem vraćeno 30.000 evra koji su mu oduzeti prilikom hapšenja povodom sumnji da iznuđuje novac od jednog poznatog binismena.

- Što se tiče tog procesa, neću da upotrebim izraz lažni proces, pošto je na kraju balade bilo onako kako je istina nalagala. Meni je vraćeno tih 30.000 evra sudskim putem. Što se tiče samog procesa, ja sam oslobođen, proglašen sam apsolutno nevinim, prvostepeno i drugostepeno. Imam crno na belo da sam čist građanin i čestit. Dok je trajao proces, ja sam imao pasoš, išao sam na letovanja, od Hrvatske do Grčke, niko me nikad nije zaustavio. Oni koji me znaju, dobro im je poznato da je 30.000 evra već potrošeno - rekao je Anđus u jutarnjem programu Prve.

Novinar je objasnio kad je počela njegova političko-novinarska odiseja.

- Kao mlad čovek počeo sam da se bavim sportskim novinarstvom jer sam bio sportski fanatik. Vrlo brzo su nastupile devedesete i ja sam bio jedan od onih koji su bili naslonjeni na anti-komunističku priču. Pošto sam gajio i nacionalna osećanja, sebe sam tražio u četničkim pokretima i radikalnim strankama. Uvek sam se pitao da li da idem u redakciju ili da se učlanim u stranku. Upoznao sam Vojislava Šešelja i tada sam ušao u političke vode - rekao je Anđus.

Novinar Dejan Anđus, podsetimo, priveden je 30. juna 2017. godine zbog iznude i ucene biznismena. Anđusa je policija uhapsila prilikom navodne primopredaje novca, a postoji i snimak akcije.

MUP je tada saopštio da je Anđus uhapšen zbog pokušaja iznude nakon što je od oštećenog preuzeo kovertu u kojoj je bilo 30.000 evra. Navedeno je i da je kod njega osim koverte sa novcem pronađen i mobilni telefon sa kojeg je oštećenom slao preteće SMS poruke kojima je u više navrata zahtevao veće sume novca.

Anđus je pravosnažno oslobođen prošlog oktobra.

